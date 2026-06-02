Βατικανό: Για πρώτη φορά διορίζεται γυναίκα επικεφαλής επικοινωνίας με εντολή του πάπα Λέοντα

Σε μια αιφνιδιαστική απόφαση η οποία δείχνει έναν αέρα αλλαγής στη Αγία Έδρα, ο πάπας Λέων αποφάσισε να διορίσει για πρώτη φορά μια γυναίκα ως επικεφαλής του τομέα επικοινωνίας του Βατικανού.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τρίτη 2 Ιουνίου, το Βατικανό ανέφερε ότι η Μαρία Μονσεράτ Αλβαράδο, στέλεχος του αμερικανικού καθολικού ομίλου μέσων ενημέρωσης EWTN, με καταγωγή από την Πόλη του Μεξικού, θα ηγηθεί της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Αγίας Έδρας, μιας εκτεταμένης υπηρεσίας που επιβλέπει, μεταξύ άλλων, την ειδησεογραφική πύλη, τον ραδιοφωνικό σταθμό, την εφημερίδα και το Γραφείο Τύπου του Βατικανού.

Η Αλβαράδο, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της EWTN News από το 2023, θα αντικαταστήσει τον Πάολο Ρουφίνι, ο οποίος αναμένεται να συνταξιοδοτηθεί το επόμενο διάστημα και κατέχει τη θέση από το 2018.

Σύμφωνα πάντα με σχετική ανακοίνωση, η Μεξικάνα δημοσιογράφος θα αναλάβει καθήκοντα της τον προσεχή Νοέμβριο.

Το Τηλεοπτικό Δίκτυο του Αιώνιου Λόγου (EWTN) ιδρύθηκε από μια μοναχή, τη Μητέρα Αγγελική, το 1981, αλλά έκτοτε έχει εξελιχθεί σε έναν παγκόσμιο όμιλο μέσων ενημέρωσης με σχεδόν δώδεκα τηλεοπτικούς σταθμούς, εκδοτικό οίκο βιβλίων, εφημερίδα και ραδιοφωνικό δίκτυο.

Το δίκτυο απευθύνεται συχνά στους συντηρητικούς Καθολικούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εμφανιστεί στο δίκτυο αρκετές φορές, ενώ ένας από τους κορυφαίους παρουσιαστές του είναι συνεργάτης του Fox News.

Ταυτόχρονα, είχε κατά καιρούς ασκήσει κριτική στον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος είχε παραπονεθεί ότι τον «κακομεταχειρίστηκε».