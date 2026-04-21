Βατικανό: Κοσμοσυρροή στον τάφο του Πάπα Φραγκίσκου έναν χρόνο μετά τον θάνατό του

Στην πρώτη επέτειο από τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου, πλήθος πιστών συγκεντρώθηκε στη Ρώμη για να τιμήσει τη μνήμη του, προσευχόμενο μπροστά στον τάφο του στη Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζόρε. Παράλληλα, ο διάδοχός του, πάπας Λέων ΙΔ΄, απέτισε φόρο τιμής, κάνοντας λόγο για έναν ηγέτη που προσέφερε ουσιαστικά στην Εκκλησία και στους πιο αδύναμους.

Η προσέλευση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με προσκυνητές από διάφορες χώρες να σχηματίζουν μεγάλες ουρές, να αφήνουν λουλούδια και να προσεύχονται μπροστά στον λιτό μαρμάρινο τάφο με την επιγραφή «Franciscus». Πολλοί εξέφρασαν συγκίνηση και βαθιά ευγνωμοσύνη για την προσφορά και το έργο του εκλιπόντος ποντίφικα, τονίζοντας την ανθρώπινη και προσιτή του στάση.

Two Pontifical Swiss Guards stand vigil at the tomb of Pope Francis today, the first anniversary of his death. pic.twitter.com/cl8oHJJnXd — Catholic Sat (@CatholicSat) April 21, 2026

Ο πάπας Φραγκίσκος υπήρξε επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας για 12 χρόνια, από το 2013, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα με το μεταρρυθμιστικό και κοινωνικό του έργο.

Το βράδυ είναι προγραμματισμένη λειτουργία στη μνήμη του, ενώ ο πάπας Λέων ΙΔ΄, που εξελέγη τον Μάιο του 2025, προσευχήθηκε για εκείνον κατά την περιοδεία του στην Αφρική, υπογραμμίζοντας τη διαρκή προσήλωσή του στους φτωχούς και τους ευάλωτους. Όπως δήλωσε, θέλησε να τιμήσει έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην Εκκλησία μέσα από τα λόγια, τις πράξεις και τη στάση του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους πιο αδύναμους.

Η φετινή επέτειος πραγματοποιείται σε ένα κλίμα έντασης, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά του πάπα Λέοντα, με αφορμή τις τοποθετήσεις του τελευταίου υπέρ της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Το Σάββατο, ο πάπας επιχείρησε να αποκλιμακώσει την κατάσταση, διευκρινίζοντας ότι η αναφορά του σε «τυράννους» σε ομιλία του στο Καμερούν είχε διατυπωθεί πριν από τις δηλώσεις Τραμπ και δεν στόχευε σε αντιπαράθεση μαζί του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ