Βατικανό: Υπό έρευνα η Ελβετική Φρουρά - Καταγγελία για προσβλητική χειρονομία σε βάρος γυναικών

Η Ελβετική Φρουρά, η ειδική μονάδα που είναι επιφορτισμένη με την προστασία του Πάπα, ερευνά ένα από τα μέλη της μετά από καταγγελία δύο γυναικών ότι φρουρός προέβη σε προσβλητική χειρονομία σε βάρος τους ενώ εισέρχονταν στο Βατικανό.



Συγκεκριμένα το Βατικανό δήλωσε τη Δευτέρα (10/11) ότι διερευνά ένα πιθανό αντισημιτικό περιστατικό, κατά το οποίο ένας Ελβετός φρουρός φέρεται να έκανε μια χειρονομία φτυσίματος προς δύο Εβραίες γυναίκες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian το φερόμενο περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια παπικής ακρόασης στις 29 Οκτωβρίου στην είσοδο της πλατείας του Αγίου Πέτρου.

Η ακρόαση εκείνη την ημέρα ήταν αφιερωμένη στον εορτασμό της επετείου μιας διακήρυξης του 1965 σχετικά με τις σχέσεις της εκκλησίας με τους Εβραίους και άλλους μη χριστιανούς.

Τα φερόμενα ως θύματα ήταν μέλη μιας διεθνούς εβραϊκής αντιπροσωπείας που συμμετείχε στην παπική ακρόαση, κατά την οποία ο Πάπας Λέων ΙΔ' επιβεβαίωσε εκ νέου τις σχέσεις Καθολικών και Εβραίων και υποσχέθηκε να καταπολεμήσει τον αντισημιτισμό.

Μία εκ των δύο γυναικών, η Ισραηλινή συγγραφέας Μιχάλ Γκόβριν, επιβεβαίωσε στο Associated Press τις δηλώσεις που είχε κάνει νωρίτερα στο αυστριακό πρακτορείο Kathpress. Η Γκόβριν ανέφερε ότι, καθώς εκείνη και μία συνάδελφός της πλησίαζαν την πλατεία του Αγίου Πέτρου, μέλος της Ελβετικής Φρουράς φέρεται να ψιθύρισε τη φράση «οι Εβραίοι» και στη συνέχεια να έκανε χειρονομία φτυσίματος προς το μέρος τους.

Η απάντηση από το Βατικανό

Σε ανακοίνωσή του, το Βατικανό ανέφερε ότι η Ελβετική Φρουρά διεξάγει εσωτερική έρευνα αφού έλαβε τη καταγγελία σχετικά με το περιστατικό που συνέβη σε μία από τις εισόδους του Βατικανού, «κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να υπήρξε μια αντισημιτική συμπεριφορά».

Το Βατικανό πρόσθεσε ότι η προκαταρκτική έρευνα έδειξε πως όλα ξεκίνησαν μετά από ένα αίτημα για λήψη φωτογραφιών σε φυλάκιο που οδηγεί από τη Ρώμη προς το εσωτερικό του Βατικανού.

Σε πρόσφατη ομιλία του, ο Πάπας Λέων είχε καταδικάσει τον αντισημιτισμό, τονίζοντας ότι η Εκκλησία «δεν ανέχεται τον αντισημιτισμό και αγωνίζεται εναντίον του».