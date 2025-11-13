Βαξεβάνης για ασφαλιστικά μέτρα από Gutenberg: «Το πραγματικό διακύβευμα είναι η άσκηση λογοκρισίας»

Σαφείς αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα διατύπωσε ο εκδότης Κώστας Βαξεβάνης έξω από την Ευελπίδων όπου εκδικάστηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε κατά της εφημερίδας Documento o εκδοτικός οίκος Gutenberg για τη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων από την «Ιθάκη» του πρώην Πρωθυπουργού.

Ο κ. Βαξεβάνης υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να μη δημοσιεύονται αποσπάσματα τα οποία δεν ήθελε να δώσει σημασία γιατί «γράφτηκαν για άλλο λόγο».

«Το εμφανιζόμενο ως διακύβευμα ότι δημοσιεύονται αποσπάσματα και είναι «κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων» είναι αναληθές. Το πραγματικό διακύβευμα είναι η άσκηση λογοκρισίας» είπε ο εκδότης και πρόσθεσε:

«Ο κ. Τσίπρας ομολογεί στο βιβλίο ότι παρεμπόδισε τη σύσταση προανακριτικής στη Βουλή για τη Novartis. Είμαι σίγουρος ότι εάν έβγαζα ένα άλλο απόσπασμα στο οποίο έλεγα ότι λέει και εκείνος θα μου έστελνε και λουλούδια».

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Γιάννης Απατσίδη η απόφαση ενδεχομένως θα εκδοθεί αύριο Παρασκευή.