Βέλγιο: Ένα 12χρονο παιδί ανάμεσα στους υπόπτους για τζιχαντιστική προπαγάνδα

Αυξανόμενος αριθμός ανηλίκων εμφανίζεται στους φακέλους τρομοκρατικών υποθέσεων που συνδέονται με την τζιχαντιστική ιδεολογία στο Βέλγιο, ένα φαινόμενο που διογκώθηκε το 2025, ενώ οι υπηρεσίες πληροφοριών κάνουν λόγο για ανάμιξη ενός 12χρονου παιδιού σ' αυτό τον τύπο προπαγάνδας.

Η πληροφορία δημοσιοποιήθηκε χθες, Πέμπτη, στην τελευταία ετήσια έκθεση της Κρατικής Ασφαλείας, της πολιτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Βελγίου.

Στη χώρα αυτή, η οποία πρόκειται να τιμήσει φέτος τα 10 χρόνια από τις τζιχαντιστικές επιθέσεις των Βρυξελλών (32 νεκροί το Μάρτιο 2016), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο πυρήνα με αυτές του Παρισιού το Νοέμβριο 2015, αυτή η ιδεολογία εξακολουθεί να είναι παρούσα και συνεχίζει να εμπνέει σχέδια επίθεσης, αν και αυτά τα τελευταία φαίνεται πως είναι πλέον λιγότερο «επεξεργασμένα».

«Η τρομοκρατική απειλή σαλαφιστικής-τζιχαντιστικής έμπνευσης (...) εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη απειλή όσον αφορά την τρομοκρατία» στο Βέλγιο, αναφέρεται την έκθεση.

Η εν λόγω απειλή αφορά το 80% των φακέλων που έχουν συγκροτήσει οι αρχές στο πλαίσιο ενός εθνικού συστήματος διαμοιρασμού πληροφοριών για τον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία, υπογραμμίζεται.

«Απειλή» το 12χρονο παιδί

Πέρυσι, τα πρόσωπα που εντοπίσθηκαν ως καταναλωτές τζιχαντιστικής προπαγάνδας οργανώσεων όπως το Ισλαμικό Κράτος ή η Αλ-Κάιντα, ήταν «συχνά νεαρά, ακόμα και πολύ νεαρά», με μέση ηλικία 22 ετών, ενώ «το πιο νέο ήταν 12 ετών», συνεχίζει αυτή η υπηρεσία πληροφοριών.

Στην έκθεση δεν διευκρινίζεται ποια δικαστική συνέχεια δόθηκε στην υπόθεση αυτού του 12χρονου παιδιού, το οποίο θεωρήθηκε πως συνιστά απειλή.

«Είναι σαφές ότι είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ένα φάκελος αφορά έναν ανήλικο» και μόλις οι ύποπτοι αυτοί ταυτοποιούνται, «ασφαλώς αποτεινόμαστε στις αρμόδιες αρχές, για παράδειγμα στην εισαγγελία ανηλίκων», δήλωσε η επικεφαλής της Κρατικής Ασφαλείας Φρανσίσκα Μποστέν μιλώντας στον δημόσιο γαλλόφωνο βελγικό ραδιοσταθμό RTBF.

Τα σχέδια για ανάληψη βίαιης δράσης αφορούσαν το 2025 «αυξανόμενο αριθμό ανηλίκων», οι οποίοι ανέρχονταν «περίπου στο ένα τρίτο» των υπόπτων, αναφέρει ακόμα η Κρατική Ασφάλεια. Όμως οι έφηβοι αυτοί «είχαν, στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, ένα σχέδιο που είχε λίγο μόνο προχωρήσει, ήταν λίγο επεξεργασμένο ή δύσκολα πραγματοποιήσιμο», προστίθεται στην έκθεση.

«Σήμερα δεν περιμένουμε πλέον επιθέσεις τόσο οργανωμένες όσο αυτές που γνωρίσαμε το 2016», δήλωσε η Μποστέν.

Η ίδια ανέφερε πως οι αρχές εκφράζουν μάλλον φόβους για μεμονωμένες ενέργειες ή για ενέργειες «μικρών ομάδων που συχνά συνδέονται με διαδικτυακές δραστηριότητες».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.