Βέλγιο - Σενεγάλη 3-2: Πάλεψαν, το γύρισαν και προκρίθηκαν στην παράταση οι «κόκκινοι διάβολοι»

Η Σενεγάλη μπορεί να προηγήθηκε με δυο γκολ, όμως το Βέλγιο κατάφερε και ισοφάρισε το τελευταίο δεκάλεπτο του ματς, έστειλε τον αγώνα στην παράταση και εκεί, με πέναλτι στο 120' κατάφερε και πήρε την πρόκριση στους 16 σε ένα ματς - θρίλερ, με τους Σενεγαλέζους να ζούν μια ποδοσφαιρική τραγωδία.

Η αναμέτρηση

Οι Σενεγαλέζοι μπήκαν καλύτερα στο γήπεδο καλύτερα, κυκλοφορούσαν σωστά και αμυνόταν αποτελεσματικά, ενώ οι Βέλγοι πέρα από ένα χλιαρό σουτ του Τροσάρ στο 9' που μπλόκαρε εύκολα ο Ντιαό, δεν έκαναν τίποτα σημαντικό τα πρώτα λεπτά.

Η Σενεγάλη έχασε τεράστια ευκαιρία στο 13’ όταν μετά από σέντρα του Τζέικομπς, ο Κορουά δεν υπολόγισε καλά και έχασε την μπάλα όμως ο Σάρ δεν κατάφερε να την στείλει στα δίχτυα.

Τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα» εξαργύρωσαν την καταπληκτική εικόνα τους στα πρώτα 25 λεπτά και άνοιξαν το σκόρ με τον Ντιαρά να παίρνει το ριμπάουντ από το δοκάρι του Σάρ και να κάνει το 0-1.

Οι Βέλγοι έψαξαν τρόπο να ισοφαρίσουν πριν το ημίχρονο και η μεγαλύτερη φάση τους ήταν στο 45' που απείλησαν με ωραίο μακρινό σουτ του Ντε Κάιπερ, όμως ο Ντιαό πετάχτηκε και απέκτουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Στην επανάληψη οι Σενεγαλέζοι δεν χαλάρωσαν και στι 50' ο Ισμαίλα Σάρ δέχτηκε την μεγάλη μπαλιά από τον Νιακατέ και αφού πήρε κοντρόλ κεραυνοβόλησε τον Κορτουά και έκανε το 0-2.

Στο 78' οι Βέλγοι είχαν την ευκαιρία να μειώσουν όμως το σουτ του Λουκεμπάκιο πέρασε ελάχιστα έξω από την εστία του Ντιαό.

Στο 86' το Βέλγιο κατάφερε να μειώσει με τον Λουκάκου που πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι και μετέτρεψε το γύρισμα του Μενιέ σε γκολ για το 1-2. Μάλιστα δυο λεπτά μετά ο Τίλεμανς έκανε το 2-2 με κεφαλιά μετά από άστοχη έξοδο του Ντιαό.

Τα 90 λεπτά τελείωσαν και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί στο πρώτο ημίχρονο υπήρξαν μάχες σώμα με σώμα, όμως δεν υπήρξε καμία ευκαιρία για γκόλ. Στο δεύτερο ημίχρονο και οι δυο ομάδες είχαν την ευκαιρία να βάλουν το γκολ της νίκης, οι Σενεγαλέζοι με τον Μπαγιέ (109') και οι Βέλγοι με τον Λουκεμπάκιο (118') όμως δεν τα κατάφεραν.

Στις καθυστερήσεις της παράτασης ο διαιτητής έδωσε πέναλτι για μαρκάρισμα πάνω στον Τίλεμανς, το οποίο ανέλαβε ο ίδιος ο Τίλεμανς, σκόραρε και έκανε την απόλυτη ανατροπή σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.