Βέλγιο: Από την κόλαση και μια ανάσα από τον αποκλεισμό στο θαύμα και την πρόκριση με μοναδικό τρόπο

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (2/7) το Βέλγιο μας χάρισε ένα από τα ωραιότερα παιχνίδια του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μιλάμε για ένα ματς που είχε τόσες εναλλαγές και αγωνιστικά και στο σκορ αλλά και στα συναισθήματα των δυο ομάδων, που πραγματικά το ενδιαφέρον έμενε αμείωτο καθ'όλη την διάρκεια και των 125 λεπτών.

Η κυριαρχία των Σενεγαλέζων

Στο πρώτο ημίχρονο η Σενεγάλη ήταν πολύ καλύτερη από το Βέλγιο και κατάφερε να προηγηθεί στο 24' με τον Ντιαρά. Οι Βέλγοι δεν έδειχναν ότι μπορούσαν να απειλήσουν καν, καθώς η αγωνιστική εικόνα τους ήταν πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως τελείωσε το πρώτο, με τους Αφρικανούς να πατάνε καλύτερα και μάλιστα να κάνουν δυο τα τέρματά τους με ωραίο, δυνατό τελείωμα του Ισμαίλα Σάρ.

Το ματς δεν μπορούσε να στραβώσει παραπάνω...

Τότε έβλεπες την απογοήτευση στα πρόσωπα των Βέλγων. Το δεύτερο γκολ έμοιαζε ταφόπλακα στις όποιες ελπίδες είχαν για να προκριθούν. Πέντε λεπτά μετά το δεύτερο γκολ, ο Ρούντι Γκαρσία αποφασίζει να βγάλει τον Κέβιν Ντε Μπρόινε. Έναν από τους πιο έμπειρους και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας. Η ξενέρα και η απορία είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του αρχηγού της ομάδας αλλά και του κόσμου. Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο 70' όταν ο Τροσάρ αρπάχτηκε με τον Γιούρι Τίλεμανς, δείχνοντας πως οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι πραγματικά ένα χάος. Κι όμως κανείς δεν περίμενε αυτό που θα γινόταν.

Λουκάκου και Τίλεμανς έδωσαν το «φιλί της ζωής» στους «κόκκινους διαβόλους»

Οι ομάδα του Γκαρσία το πάλευε με όσες δυνάμεις της είχαν απομείνει. Ο χρόνος περνούσε και οι Σενεγαλέζοι έδειχναν ήρεμοι και σχεδόν σίγουροι πως έχουν προκριθεί. Τότε, στο 86ο λεπτό έγινε η αρχή της μεγαλύτερης ανατροπής του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο εκτελεστής Ρομέλου Λουκάκου με κοντινή προβολή μετά από σέντρα του Μενιέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό ήταν, αυτή η σπίθα που χρειαζόταν το Βέλγιο ήρθε από τον επιθετικό της Νάπολι. Όμως το δεύτερο γκολ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο ορισμός της ειρωνίας.

Τρια λεπτά μετά την μείωση του σκορ, οι δυο ποδοσφαιριστές που παραλίγο να έρθουν στα χέρια μερικά λεπτά πριν συνεργάστηκαν και πέτυχαν την ισοφάριση για το Βέλγιο. Ο Τροσάρ σέντραρε και ο Τίλεμανς πήδηξε πιο ψηλά από όλους και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Εμπασί βάζοντας φωτιά στο γήπεδο.

Η παράταση που όλοι ήξεραν τι θα συμβεί

Το παιχνίδι πήγε στην παράταση, όμως όλοι ήξεραν ποιοι θα βγούν νικητές. Οι Βέλγοι είχαν το μομέντουμ, την ψυχολογία, τον αέρα του νικητή, του μαχητή. Καθ'όλη την διάρκεια της παράτασης έβλεπες πως αργά ή γρήγορα θα το βρούν το γκολ. Όμως το χρονικό σημείο που το βρήκαν είναι το πιο γλυκό για τους ίδιους, αλλά και το πιο πικρό και επίπονο για τους φιλότιμους και μαχητικούς Σενεγαλέζους. Στις καθυστερήσεις της παράτασης ο Τίλεμανς ανατρέπεται από τον Λαμίν Καμαρά στην περιοχή και κερδίζει το πέναλτι, το οποίο εκτελεί ο ίδιος αντί για τον συνήθη εκτελεστή Λουκάκου και στέλνει το Βέλγιο στην φάση των 16. Δεν ξέρουμε πόσο θα προχωρήσει η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία στην δοργάνωση, ξέρουμε μόνο ότι αυτό που κατάφεραν θέλει μεγάλα ψυχικά αποθέματα. Επίσης μας προσέφεραν το καλύτερο ματς της διοργάνωσης μέχρι σήμερα και δίδαξαν πως δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στο ποδόσφαιρο.