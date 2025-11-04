Βέλγιο: Έκλεισε το αεροδρόμιο των Βρυξελλών μετά από αναφορά για drone

Συναγερμός σήμανε στο Βέλγιο με τις αρχές να κλείνουν το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, μετά την αναφορά για την εμφάνιση ενός drone, σύμφωνα με την υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του Βελγίου και μια εκπρόσωπο του αεροδρομίου.

Συγκεκριμένα, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει ότι η εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε πως «δεν υπάρχουν πτήσεις που προσγειώνονται ή απογειώνονται αυτή τη στιγμή», προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να εκτιμήσει για πόσο χρόνο θα παραμείνει κλειστό το αεροδρόμιο.

Πολλά αεροσκάφη που κατευθύνονταν στις Βρυξέλλες αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία και οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο της Λιέγης.