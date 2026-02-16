Βέλγος συλλέκτης φωτογραφιών Καισαριανής: «Ανοιχτός σε διάλογο με τις ελληνικές κυβερνητικές Αρχές»

Για την απόφασή του να κλείσει προσωρινά τις δημοπρασίες στο eBay που αφορούσαν τις ιστορικές φωτογραφίες από την εκτέλεση 200 Ελλήνων στο σκοπευτήριο της Καισαριανής την πρωτομαγιά του 1944, ενημερώνει με ανακοίνωσή του, ο Βέλγος συλλέκτης.

Μεταξύ άλλων, εκφράζει τη λύπη του που το ζήτημα, όπως λέει, χρησιμοποιείται και για πολιτικούς σκοπούς και δηλώνει «συγκλονισμένος» από τη ζημιά που προκλήθηκε στο μνημείο. Τονίζει ότι «δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση για την πώληση» και δηλώνει «ανοιχτός σε εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές κυβερνητικές αρχές σχετικά με το μέλλον αυτού του υλικού».

Αναλυτικά, η ανακοίνωσή του:



«Δήλωση εκ μέρους της Crain's Militaria



Σήμερα το πρωί, αποφάσισα προσωπικά να κλείσω τις δημοπρασίες στο eBay που αφορούσαν τις ιστορικές φωτογραφίες της Καισαριανής.



Κατανοώ πλήρως ότι αυτές οι φωτογραφίες είναι ευαίσθητου ιστορικού χαρακτήρα και συγκλονίστηκα βαθιά από τη ζημιά που προκλήθηκε χθες στο μνημείο της Καισαριανής. Γνωρίζω ότι τα συναισθήματα γύρω από αυτό το θέμα μπορεί να είναι έντονα και λυπάμαι που το ζήτημα χρησιμοποιείται και για πολιτικούς σκοπούς.



Μετά την έντονη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης χθες, επικοινώνησαν μαζί μου πολλοί ιδιωτικοί συλλέκτες εκφράζοντας έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση των φωτογραφιών. Αν και εκτιμώ αυτό το ενδιαφέρον, θέλω να τονίσω ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση για την πώληση και παραμένω ανοιχτός σε εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές κυβερνητικές αρχές σχετικά με το μέλλον αυτού του υλικού.



Ταυτόχρονα, ζητώ με σεβασμό να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί με τον δέοντα σεβασμό η νόμιμη ιδιοκτησία μου επί των φωτογραφιών. Έχουν διαδοθεί ευρέως τεχνητά αλλοιωμένες εικόνες που αφαιρούν την προστασία των πνευματικών μου δικαιωμάτων, παραμορφώνοντας μάλιστα ορισμένα πρόσωπα των θυμάτων και προκαλώντας περιττές συζητήσεις σχετικά με την αυθεντικότητα των φωτογραφιών.



Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας, για τον σεβασμό της ιδιωτικής μου ζωής και για την τήρηση της επιθυμίας μου να μην κάνω περαιτέρω δηλώσεις ή συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης».

