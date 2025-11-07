Βελιγράδι: Γκρεμίζουν σύμβολο των ΝΑΤΟϊκών βομβαδισμών για να χτίσουν πύργους με σφραγίδα Τραμπ

Ένα κτίριο-έμβλημα για την Σερβία που θα αποτελεί -για λίγο καιρό ακόμα- την οπτική απόδειξη της ΝΑΤΟϊκής επίθεσης το 1999 γκρεμίζεται με τάχιστες διαδικασίες για να δώσει τη θέση του σε ένα συγκρότημα κτιρίων με αύρα Ντόναλντ Τραμπ.

Το σερβικό κοινοβούλιο ενέκρινε έναν ειδικό νόμο (Lex specialis) για το συγκρότημα κτιρίων του Γενικού Επιτελείου Στρατού που υπέστη ζημιές στους νατοϊκούς βομβαρδισμούς το 1999.

Το ερειπωμένο κτιριακό συγκρότημα στο Βελιγράδι, αποτελεί ακόμα και σήμερα ένα σύμβολο, καθώς και νεότερο μνημείο για την Σερβία.

Ο νόμος αυτός, ο οποίος υπερισχύει του γενικού δικαίου, επιτρέπει την κατεδάφιση του κτηρίου παρά το γεγονός ότι αποτελεί μνημείο αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Με τον τρόπο αυτό ξεπερνιούνται τα εμπόδια για την οικοδόμηση του χώρου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο ειδικός νόμος ανοίγει τον δρόμο για να υλοποιήσει τα σχέδια του ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στις αρχές του 2024 εξέφρασε την πρόθεσή του να κατασκευάσει δύο ουρανοξύστες με πολυτελές ξενοδοχείο, διαμερίσματα και επαγγελματικούς χώρους.

Η σερβική αντιπολίτευση ανήγγειλε διαδηλώσεις εάν ξεκινήσει η κατεδάφιση του κτηρίου του ΓΕΣ.

Από τότε που έγιναν γνωστά τα σχέδια του Τζάρεντ Κουσνέρ συχνά πραγματοποιούνται διαδηλώσεις με αίτημα την ανακατασκευή του κτηρίου όπως ήταν πριν από τους βομβαρδισμούς. Αυτό επιθυμεί η πλειονότητα του πληθυσμού σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που έγιναν στο πρόσφατο παρελθόν.

Η παραχώρηση του χώρου στον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται, επίσης, προσβολή για τα θύματα των βομβαρδισμών μιας και οι ΗΠΑ πρωτοστάτησαν στη νατοϊκή αεροπορική εκστρατεία κατά της Γιουγκοσλαβίας το 1999.