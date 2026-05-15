Βελιγράδι: Παρασημοφορημένος διοικητής αστυνομίας συνελήφθη για εμπλοκή σε υπόθεση εγκλήματος

Υπό κράτηση τέθηκε ο διοικητής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βελιγραδίου Β.Μ. ως ύποπτος για απόκρυψη εγκληματικής πράξης και παροχής βοήθειας στον δράστη να εξαφανίσει το νεκρό σώμα του θύματος. Συνελήφθησαν επίσης ο φερόμενος ως δράστης του εγκλήματος Σ.Β. καθώς και τρεις αστυνομικοί μέλη της προσωπικής ασφάλειας του διοικητή της αστυνομίας.

Στο πλαίσιο της εν εξελίξει έρευνας για τις συνθήκες που περιβάλλουν την εξαφάνιση του Α.Ν. στις 12 Μαΐου, και κατόπιν εντολής της Ανώτατης Εισαγγελίας του Βελιγραδίου, μέλη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων, της Υπηρεσίας Καταστολής Εγκλημάτων και της Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος του σερβικού Υπουργείου Εσωτερικών συνέλαβαν τον Β.M., επικεφαλής της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Βελιγραδίου, αναφέρει το newsmaxbalkans.



«Ο B.M. τέθηκε υπό κράτηση για 48 ώρες ως ύποπτος για τη διάπραξη των ποινικών αδικημάτων της παράλειψης αναφοράς ποινικού αδικήματος και του δράστη του, καθώς και της παροχής βοήθειας σε δράστη μετά τη διάπραξη ποινικού αδικήματος. Εντός της περιόδου αυτής, θα κληθεί να καταθέσει ενώπιον του αναπληρωτή εισαγγελέα», ανακοίνωσε η Ανώτατη Εισαγγελία του Βελιγραδίου.

Η Εισαγγελία είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι έλαβε πληροφορίες από τη Διεύθυνση Εγκλημάτων της αστυνομίας, σύμφωνα με τις οποίες η Τ.M. είχε καταγγείλει την εξαφάνιση του συντρόφου της, A.N.

Χειροπέδες και σε τρία μέλη της προσωπικής ασφάλειας του διοικητή

Κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας, η αστυνομία συνέλαβε επίσης τρεις αστυνομικούς ως ύποπτους για τη διάπραξη των ποινικών αδικημάτων της παροχής βοήθειας σε δράστη μετά τη διάπραξη ποινικού αδικήματος και της παράλειψης αναφοράς ποινικού αδικήματος και του δράστη του, σε σχέση με την αναφερόμενη εξαφάνιση του A.N.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αστυνομικός διευθυντής, που είχε παρασημοφορηθεί στο παρελθόν, φέρεται να είχε οργανώσει, στις 12 Μαΐου, το βράδυ, συνάντηση, σε γνωστό εστιατόριο του Βελιγραδίου, δύο αρχηγών αντίπαλων εγκληματικών ομάδων «για να τα βρουν». Η συνάντηση δεν πήγε καλά, οι δύο εγκληματίες διαπληκτίστηκαν και ο ένας εκ των δύο πυροβόλησε και σκότωσε τον άλλο. Ο διοικητής της αστυνομίας και η συνοδεία του φέρονται να βοήθησαν τον δράστη να εξαφανίσει το πτώμα ενώ προσπάθησαν να καθαρίσουν και τον χώρο, όπου διαπράχτηκε το έγκλημα, από ενοχοποιητικά στοιχεία.



Μία ημέρα αργότερα η σύζυγος του θύματος – το πτώμα του οποίου δεν έχει βρεθεί ακόμη – δήλωσε την εξαφάνιση επισημαίνοντας ότι την τελευταία φορά που μίλησε τηλεφωνικά μαζί του ήταν στο συγκεκριμένο εστιατόριο. Στις έρευνες της εγκληματολογικής υπηρεσίας που ακολούθησαν βρέθηκαν ίχνη αίματος που ανήκε στο θύμα και έτσι αποκαλύφθηκε το έγκλημα και ο ρόλος του αστυνομικού διευθυντή.



Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς και την καθαίρεση του γενικού αρχηγού της σερβικής αστυνομίας επισημαίνοντας ότι η πολιτική ηγεσία «παρέδωσε το κράτος στο οργανωμένο έγκλημα».