Βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της φωτιάς σε πευκοδάσος στη Σκιάθο
Στο πεδίο παραμένει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής προκειμένου να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά.
Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 19 Απριλίου σε δασική έκταση στη Σκιάθο.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρησή τους προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά και να περιορίσουν πιθανές εστίες αναζωπύρωσης.
Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε πευκοδάσος, και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος κι ένα αεροσκάφος.