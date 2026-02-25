Βελτίωση παρουσιάζει η υγεία του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας - «Σταθερή αλλά σοβαρή»

Βελτίωση φαίνεται πως παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας ύστερα από την εσπευσμένη εισαγωγή του σε νοσοκομείο της Τενερίφης λόγω λοίμωξης και αφυδάτωσης που παρουσίασε.

Ο Χάραλντ που είναι σήμερα ο γηραιότερος μονάρχης ευρωπαϊκής χώρας εισήχθη την Τρίτη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της ισπανικής πόλης καθώς πάσχει από οξεία λοίμωξη στο πόδι.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο θεράποντας ιατρός του 89χρονου Νορβηγού μονάρχη, ο Χάραλντ θα παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση και εντός των επόμενων ημερών, εάν η κατάσταση της υγείας του το επιτρέπει θα λάβει εξιτήριο. «Η γενική κατάσταση του βασιλιά είναι καλή, ανταποκρίνεται στη θεραπεία», ανέφερε ο Μπγιορν Μπεντς στην ανακοίνωση που εξέδωσαν τα ανάκτορα. Θα παραμείνει στο νοσοκομείο «για μερικές ημέρες, για παρακολούθηση και συνέχιση της θεραπείας», πρόσθεσε ο Μπεντς, ο οποίος έφτασε στην Τενερίφη για να βοηθήσει τους γιατρούς του τοπικού νοσοκομείου.

«Όταν άνθρωποι ηλικίας σχεδόν 90 ετών νοσηλεύονται με λοίμωξη, η κατάσταση είναι σοβαρή», σημείωσε ο γιατρός. «Είναι σημαντικό να έχουμε μια καλή εικόνα και να ελέγξουμε την κατάστασή του ώστε να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Η κατάσταση επί του παρόντος είναι σταθερή», διευκρίνισε.

Σημειώνεται ότι σε προηγούμενο ιδιωτικό ταξίδι στη Μαλαισία, πριν από δύο χρόνια, νοσηλεύτηκε και πάλι με λοίμωξη και επέστρεψε στο Όσλο μόνο αφού του τοποθετήθηκε βηματοδότης.

Παρά τα σκάνδαλα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τη νύφη του Μέτε Μάριτ τόσο με τον γιο της όσο και με την εμπλοκή της στο σκάνδαλο Έπσταϊν, ο βασιλιάς Χάραλντ παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής, με τους Νορβηγούς να τον «βαθμολογούν» με 9,2 στα 10, σύμφωνα με δημοσκόπηση.