Βελτιώθηκε η εικόνα των ελληνικών ομολόγων στις αρχές Ιανουαρίου

Του Νίκου Σακελλαρίου

Μετά το αρνητικό 2025 τα ελληνικά ομόλογα κατέγραψαν μία ήπια ανάκαμψη στις αρχές του Ιανουαρίου. Η απόδοση του 10ετούς κατέβηκε από το 3,5% στο 3,4% (3,39% για την ακρίβεια) την Παρασκευή λόγω των ειδήσεων που έφτασαν περί νέας αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας. Η νέα εβδομάδα ξεκίνησε με νέα υποχώρηση των αποδόσεων των 10ετών ελληνικών ομολόγων προς τα 3,37% και αυξημένες αγορές από εγχώριους επενδυτές (τράπεζες, ασφαλιστικές, Ταμεία) και ξένες επενδυτικές τράπεζες.

Οι αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης το 2025 αναμένεται να συνεχισθούν στο νέο έτος, με το αξιόχρεο της χώρας να πλησιάζει μία ανάσα από τη βαθμίδα Α, στην οποία βρίσκονται οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης.

Ο κρίσιμος Μάρτιος

Τα πρώτα καλά νέα πιθανόν να έρθουν από τον Μάρτιο, όταν τρεις οίκοι – ο αμερικανικός Moody’s, ο καναδικός DBRS και ο γερμανικός Scope – θα ανακοινώσουν την πρώτη από τις δύο αξιολογήσεις τους για το 2026. Οι άλλοι δύο μεγάλοι οίκοι, οι αμερικανικοί S&P και Fitch, θα δώσουν τις πρώτες ετυμηγορίες τους τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Πιο κοντά σε μία νέα αναβάθμιση είναι ο Scope, ο οποίος αναθεώρησε τον περασμένο Νοέμβριο σε θετικές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου, στη βαθμίδα ΒΒΒ. Όπως ανέφερε στην αξιολόγησή του, οι θετικές προοπτικές σημαίνουν μεγαλύτερες πιθανότητες αναβάθμισης τους επόμενους 12-18 μήνες, εφόσον υπάρξει μία περαιτέρω βιώσιμη και σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους που θα στηρίζεται από συνεχιζόμενα πρωτογενή πλεονάσματα και συνετή δημοσιονομική διαχείριση.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας προβλέπεται στο 2,4% εφέτος, ενώ η ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος συνεχίζεται με ταχύ ρυθμό, όπως φαίνεται από τη μείωση των κόκκινων δανείων κοντά στα επίπεδα του μέσου όρου της Ευρωζώνης και την ισχυρή κερδοφορία και κεφαλαιακή θέση των τραπεζών.

Σύσταση αγοράς από τη Morgan Stanley

Η πρόσφατη σύσταση της Morgan Stanley για στρατηγική long Ελλάδα – short Γερμανία, με την αμερικανική τράπεζα να ποντάρει στη σταθερότητα της Αθήνας και στην αυξημένη αβεβαιότητα στον πυρήνα της Ευρωζώνης. Οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι στη Γαλλία και η ευρύτερη αβεβαιότητα στη βόρεια Ευρώπη ενισχύουν, σύμφωνα με την ανάλυση, τη σχετική ελκυστικότητα των ελληνικών κρατικών τίτλων.