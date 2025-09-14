Βενετία: 5 εκατ. ευρώ έσοδα από το τέλος ημερήσιων επισκεπτών- Κατάφερε να μειώσει τον υπερτουρισμό;

Στα τέλη Ιουλίου ολοκληρώθηκε η δεύτερη χρονιά της δοκιμαστικής εφαρμογής του τέλους για ημερήσιους επισκέπτες στη Βενετία. Για 54 ημέρες τον Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο, οι τουρίστες που περνούσαν τη μέρα στην καναλοπόλη ήταν υποχρεωμένοι να κλείσουν την επίσκεψή τους και, αν δεν είχαν εξαίρεση, να πληρώσουν τέλος.

Ο φόρος στόχευε στον περιορισμό του φαινομένου του «hit and run» τουρισμού ημερήσιων επισκεπτών, που συχνά κατακλύζει την μικρή πόλη τους πιο πολυσύχναστους μήνες και προσφέρει ελάχιστο όφελος στους κατοίκους.

«Τα αρχικά δεδομένα, αν και ακόμη προσωρινά, δείχνουν ένα ώριμο σύστημα ικανό να παρέχει πρώτες απαντήσεις στους στόχους ρύθμισης των ροών τουριστών και εξασφάλισης δίκαιης συνεισφοράς μεταξύ διανυκτερεύσεων και ημερήσιων επισκεπτών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το δημοτικό συμβούλιο της Βενετίας.

Ωστόσο, τα φετινά στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των ημερήσιων επισκεπτών μειώθηκε μόνο ελαφρώς σε σύγκριση με πέρυσι, με τις πιο πολυσύχναστες ημερομηνίες να προσελκύουν σχεδόν 25.000 τουρίστες – ισοδύναμο με το μισό του μόνιμου πληθυσμού της Βενετίας, αναφέρει το Euronews.

Υπερτουρισμός στη Βενετία / ΑΠΕ ANSA

Φέτος, οι επισκέπτες που έκλεισαν εισιτήριο λιγότερο από τέσσερις ημέρες πριν την επίσκεψη έπρεπε να πληρώσουν διπλάσια τιμή (€10 αντί €5), σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η τελευταία στιγμή και να βοηθηθούν οι αρχές να ρυθμίσουν τη ροή τουριστών. Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι σχεδόν οι μισοί από όλους τους επισκέπτες πλήρωσαν το διπλό τέλος.

5 εκατ. ευρώ από το τέλος ημερήσιων επισκεπτών στη Βενετία το 2025

Συνολικά, φέτος, 723.497 επισκέπτες πλήρωσαν το τέλος, αποφέροντας έσοδα 5.421.425€. Πρόκειται σχεδόν για διπλάσια ποσά σε σχέση με το 2024, όταν είχαν καταγραφεί 485.062 πληρωμές συνολικής αξίας 2,4 εκατ. €, αν και πέρυσι το τέλος είχε εφαρμοστεί μόνο για 29 ημέρες.

Φέτος, το 51% των επισκεπτών έκλεισε εκ των προτέρων και πλήρωσε το εισιτήριο των €5, ενώ το υπόλοιπο 49% πλήρωσε το τελευταία στιγμή εισιτήριο των €10. Το δημοτικό συμβούλιο δηλώνει ότι ενίσχυσε τους ελέγχους εισιτηρίων, με περίπου 140 επιθεωρητές καθημερινά.

Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 445.000 έλεγχοι με QR code, με 2.500 επισκέπτες να εντοπίζονται να μην έχουν πληρώσει το τέλος.

Το τέλος ημερήσιων επισκεπτών μείωσε τον υπερτουρισμό;

Ο μέσος ημερήσιος αριθμός επισκεπτών που πλήρωσαν το τέλος ήταν μόνο ελαφρώς χαμηλότερος από πέρυσι, στις 13.046 το 2025 σε σύγκριση με 16.676 το 2024.

Όπως αναγνωρίζει και το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο, αυτό είναι σε συμφωνία με τη μείωση των τουριστών που καταγράφηκε σε όλη την περιφέρεια από το Γραφείο Στατιστικών.

Στις πιο πολυσύχναστες ημέρες, την Παρασκευή 2 Μαΐου, 24.951 επισκέπτες πλήρωσαν το τέλος, αριθμός εντυπωσιακός και πάλι πάνω από το ήμισυ του μόνιμου πληθυσμού.

Υπερτουρισμός στη Βενετία / ΑΠΕ ANSA

Για όσους ταξιδιώτες θέλουν να αποφύγουν τα πλήθη, το τέλος ημερήσιων επισκεπτών παρέχει επίσης χρήσιμες πληροφορίες για το πότε να επισκεφθούν την πόλη. Όπως και πέρυσι, το Σάββατο ήταν η ημέρα με τις περισσότερες πληρωμές, με μέσο ημερήσιο όρο 13.046. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Κυριακή ήταν η τρίτη πιο πολυσύχναστη ημέρα, με την Παρασκευή να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση.

Πώς θα ωφελήσει τους κατοίκους της Βενετίας;

Παρά το γεγονός ότι το τέλος δεν φαίνεται να αποτρέπει τους τουρίστες από την επίσκεψη στις πιο πολυσύχναστες ημέρες, το δημοτικό συμβούλιο υποστηρίζει ότι τα έσοδα θα επενδυθούν σε υπηρεσίες προς όφελος των κατοίκων.

Μετά την αφαίρεση των διαχειριστικών εξόδων, «τουλάχιστον 1,5 εκατ. €» θα χρησιμοποιηθούν για μείωση του δημοτικού τέλους απορριμμάτων, αναφέρει η ανακοίνωση.

Για πολλούς αντιπάλους, όμως, το τέλος ημερήσιων επισκεπτών παραμένει αποτυχία παρά τα έσοδα. Υποστηρίζουν ότι δεν κατάφερε να κάνει την πόλη πιο βιώσιμη για τους κατοίκους, με τα στενά δρομάκια και τα υδροκίνητα λεωφορεία εξίσου γεμάτα όπως πάντα.

«Είναι σαφές: το πείραμα απέτυχε. Το εισιτήριο, που παρουσιάστηκε ως εργαλείο διαχείρισης των τουριστικών ροών στις πιο πολυσύχναστες ημέρες, δεν οδήγησε σε ουσιαστική μείωση των επισκέψεων», δήλωσε η Μόνικα Σάμπο, δημοτική σύμβουλος του Δημοκρατικού Κόμματος, στα τοπικά μέσα.

«Στην πραγματικότητα, το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο παραδέχεται ότι ορισμένες ημέρες η προσέλευση αυξήθηκε. Είναι επομένως σαφές ότι αυτό το μέτρο δεν έχει καμία σχέση με τη διακυβέρνηση της πόλης».

Οι αντίπαλοι ζητούν πολιτικές που ενισχύουν την επανακατοίκηση του ιστορικού κέντρου της Βενετίας, το οποίο έχει χάσει κατοίκους προς την ηπειρωτική χώρα εδώ και δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής ορίων στα βραχυχρόνια ενοικιαζόμενα καταλύματα.

Σήμερα, υπάρχουν περισσότερα τουριστικά καταλύματα στο ιστορικό κέντρο από μόνιμους κατοίκους, των οποίων ο αριθμός φτάνει σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο στις 48.500.