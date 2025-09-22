Βενετία: Έκοψαν πρόστιμο σε γονείς που τα παιδιά τους έπαιζαν... ποδόσφαιρο σε δημόσια πλατεία

Αν και η Ιταλία φημίζεται για την ποιότητα ποδοσφαίρου που προσφέρει σε παγκόσμιο επίπεδο, στη Βενετία έχουν άλλη άποψη.

Μετά τον σάλο που έχει προκληθεί με τα πρόστιμα που κόβονται σε τουρίστες για διάφορα παραπτώματα, αυτή τη φορά, 14 παιδιά ήρθαν αντιμέτωπα με τον νόμο επειδή έπαιζαν το λαοφιλές παιχνίδι στη δημόσια πλατεία Pino Signoretto στο Μουράνο. Οι γονείς των ανηλίκων έλαβαν τη «λυπητερή» με αποτέλεσμα να πυροδοτηθεί μια συζήτηση σχετικά με τα δικαιώματα των νέων να παίζουν σε εξωτερικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, ένας κάτοικος κατήγγειλε τα παιδιά καθώς όπως υποστήριξε ενοχλήθηκε από τον δυνατό θόρυβο που έκαναν. Στη συνέχεια, αστυνομικοί πήγαν στην πλατεία και ταυτοποίησαν κάθε παιδί προτού κληθούν οι γονείς τους και τους επιβληθεί πρόστιμο 50 ευρώ έκαστος.

Όπως υποστηρίχθηκε από τις τοπικές Αρχές, τα παιδιά έπαιζαν ποδόσφαιρο σε απαγορευμένη περιοχή «δημιουργώντας διατάραξη της δημόσιας τάξης και κίνδυνο για τους ανθρώπους που διέρχονταν», σύμφωνα με την επίσημη ειδοποίηση που δημοσιεύτηκε στον ιταλικό τύπο.

Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν βάσει κανονισμών που θεσπίστηκαν το 2019 και απαγορεύουν τα παιχνίδια με μπάλα σε ορισμένες περιοχές της Βενετίας. Στο Μουράνο, η μόνη πλατεία όπου επιτρέπεται το παιχνίδι είναι το San Bernardo. Ωστόσο, οι γονείς υποστηρίζουν ότι η πλατεία Pino Signoreto δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ στον κατάλογο των απαγορευμένων περιοχών, καθώς δημιουργήθηκε μόλις πρόσφατα, μετά την ανακατασκευή της γειτονιάς.

Ο Αντόνιο Τράμπους, πατέρας ενός εκ των ανηλίκων δήλωσε στην εφημερίδα La Stampa «Ο γιος μου με κάλεσε κλαίγοντας. Η αστυνομία δεν άκουσε τη λογική. Θα μπορούσαν να μας είχαν ζητήσει να πάρουμε τα παιδιά μας σπίτι. Αντ' αυτού, ζήτησαν αμέσως τα στοιχεία και τις διευθύνσεις τους». «Το Σαν Μπερνάρντο δεν είναι κατάλληλο», είπε ο Τράμπους. «Ενώ η άλλη πλατεία είναι. Η απομάκρυνση των παιδιών από εκεί θα σήμαινε την επιστροφή της στην κατάσταση που ήταν πριν».

Διχασμένοι οι κάτοικοι της Βενετίας

Η υπόθεση πυροδότησε συζήτηση στη Βενετία, με τον τοπικό σύμβουλο Μάρκο Γκασπαρινέτι να υποστηρίζει ότι η παρέμβαση της αστυνομίας ήταν δυσανάλογη και αμφισβήτησε τις προτεραιότητες σε μια πόλη που παλεύει με τον υπερτουρισμό, τους πορτοφολάδες και έναν φθίνοντα τοπικό πληθυσμό.

Αναφερόμενος στην κλήτευση των γονέων στο αστυνομικό τμήμα, ο Γκασπαρινέτι έγραψε στο Facebook: «Ήταν απατεώνες; Πορτοφολάδες; Έμποροι ναρκωτικών; Όχι, ήταν γονείς [14] παιδιών».

Ο Γκασπαρινέτι πρόσθεσε ότι θα ήταν αρκετό να αφαιρεθεί η μπάλα και η αστυνομία να πει στα παιδιά να σταματήσουν να παίζουν. «Δεν θα ήταν αυτό πιο εκπαιδευτικό; Έλειπαν η κοινή λογική και η αίσθηση προτεραιότητας».

Η Corriere del Veneto ανέφερε ότι τα παιδιά ενδέχεται να έχουν τιμωρηθεί λόγω της ηλικίας τους, επειδή οι χώροι όπου επιτρέπονται τα παιχνίδια με μπάλα είναι αποκλειστικά για παιδιά κάτω των 11 ετών.

Ο Πάολο Πότζι, ένας συνταξιούχος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που γεννήθηκε στη Βενετία, δήλωσε στην εφημερίδα La Nuova Venezia «Ζήτω τα παιδιά που περνούν χρόνο σε εξωτερικούς χώρους. Οι κανόνες είναι ιεροί, αλλά χρειάζεται η κοινή λογική. Η εμπειρία του παιχνιδιού των παιδιών πρέπει να διατηρηθεί».