Βενεζουέλα: Γιατί ο διπλός σεισμός «μαμούθ» αποδείχθηκε τόσο καταστροφικός - Ο ολέθριος συνδυασμός

Μάχη με τον χρόνο δίνουν σωστικά συνεργεία και κάτοικοι στη Βενεζουέλα, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια μετά τους ισχυρότερους σεισμούς που έχει δεχθεί η χώρα εδώ και δεκαετίες. Σύμφωνα με το Reuters, τουλάχιστον 235 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, περισσότεροι από 4.300 έχουν τραυματιστεί και χιλιάδες ακόμη παραμένουν εγκλωβισμένοι ή αγνοούμενοι, με τον απολογισμό να θεωρείται πιθανό να αυξηθεί δραματικά.

Όπως σημειώνει σε ανάλυσή της η αγγλική έκδοση της El Pais, η ανυπολόγιστη αυτή τραγωδία δεν οφείλεται μόνο στο μέγεθος των δονήσεων, αλλά σε έναν συνδυασμό γεωλογικών και δομικών παραγόντων που μετέτρεψαν το χτύπημα του Εγκέλαδου σε καταστροφή μεγάλης κλίμακας. Οι δύο σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5, σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, ένα σπάνιο φαινόμενο που οι σεισμολόγοι περιγράφουν ως «δίδυμο σεισμό». Οι ειδικοί εξηγούν ότι ο πρώτος σεισμός πιθανότατα ενεργοποίησε τον δεύτερο, με αποτέλεσμα η καταπόνηση στο ίδιο ή σε στενά συνδεδεμένα ρήγματα να εξελιχθεί σχεδόν σαν ένα ενιαίο, παρατεταμένο γεγονός.

UPDATE: The death toll from Venezuela’s devastating earthquakes has now rises to 235 and is expected to rise. pic.twitter.com/mKSBMv4iXt — Breaking911 (@Breaking911) June 26, 2026

Το γεγονός ότι οι δύο δονήσεις ήταν τόσο κοντινές χρονικά είχε τεράστια σημασία. Τα κτίρια και οι υποδομές που είχαν ήδη αποδυναμωθεί από τον πρώτο ισχυρό σεισμό δέχθηκαν σχεδόν αμέσως και δεύτερο, ακόμη ισχυρότερο πλήγμα. Επειδή η κλίμακα Ρίχτερ δεν είναι γραμμική, ο σεισμός των 7,5 βαθμών απελευθέρωσε πολύ περισσότερη ενέργεια από τον σεισμό των 7,2, πολλαπλασιάζοντας τις καταστροφές σε περιοχές που είχαν ήδη υποστεί σοβαρή καταπόνηση.

Φωτ.: Reuters

Γιατί το έδαφος λειτούργησε ως «ενισχυτής» της δόνησης

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και το μικρό εστιακό βάθος των σεισμών. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι όταν ένας σεισμός είναι ρηχός, τα σεισμικά κύματα φτάνουν στην επιφάνεια με πολύ μεγαλύτερη ισχύ και προκαλούν εντονότερη δόνηση. Στην περίπτωση της Βενεζουέλας, οι δύο δονήσεις σημειώθηκαν σε σχετικά μικρό βάθος, γεγονός που αύξησε κατακόρυφα τη σφοδρότητα του χτυπήματος στις κατοικημένες περιοχές.

Εξίσου κρίσιμος ήταν και ο γεωλογικός χαρακτήρας της περιοχής. Οι σεισμοί έπληξαν ζώνες με χαλαρά ιζήματα, ιδιαίτερα στην κοιλάδα του Γιαρακούι και σε παράκτιες περιοχές κοντά στο Καράκας. Τέτοια εδάφη λειτουργούν σαν ενισχυτής της δόνησης: αντί να απορροφούν μέρος της ενέργειας, την πολλαπλασιάζουν, προκαλώντας ισχυρότερες ταλαντώσεις στα κτίρια. Οι ίδιοι σχηματισμοί συνδέονται και με κατολισθήσεις, αλλά και με φαινόμενα ρευστοποίησης, όπου το έδαφος χάνει προσωρινά τη συνοχή του και συμπεριφέρεται σχεδόν σαν υγρό.

Σημαντικό ρόλο φέρεται να έπαιξε και η κατεύθυνση της ρήξης. Επιστημονικές αναλύσεις που επικαλούνται διεθνή μέσα αναφέρουν ότι η διάρρηξη του ρήγματος προχώρησε προς τα ανατολικά, δηλαδή προς την κατεύθυνση του Καράκας, με αποτέλεσμα η πρωτεύουσα και οι γειτονικές πυκνοκατοικημένες περιοχές να δεχθούν ιδιαίτερα ισχυρό σεισμικό φορτίο. Αυτό εξηγεί γιατί υπήρξαν σοβαρές καταρρεύσεις όχι μόνο στο Καράκας αλλά και στη Λα Γκουάιρα και στην Κάτια Λα Μαρ.

Φωτ.: Reuters

Ο ανθρώπινος παράγοντας

Πέρα όμως από τη γεωλογία, καθοριστικός ήταν και ο ανθρώπινος παράγοντας. Το Reuters σημειώνει ότι η Βενεζουέλα μπήκε σε αυτή την κρίση με ήδη αποδυναμωμένες υποδομές, έπειτα από μακρά οικονομική κρίση που έχει φθείρει τις υπηρεσίες διάσωσης, το σύστημα υγείας, το ηλεκτρικό δίκτυο και τη γενική ανθεκτικότητα του κρατικού μηχανισμού. Σε μια χώρα όπου οι βασικές υποδομές βρίσκονταν ήδη υπό πίεση, ένα τόσο βίαιο σεισμικό επεισόδιο ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα είχε πολλαπλάσιο ανθρώπινο και υλικό κόστος.

Αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί οι σεισμοί στη Βενεζουέλα αποδείχθηκαν τόσο καταστροφικοί: δεν επρόκειτο μόνο για δύο πολύ ισχυρές δονήσεις, αλλά για έναν συνδυασμό «δίδυμου» σεισμικού φαινομένου, μικρού εστιακού βάθους, εδαφών που ενίσχυσαν την ταλάντωση, πιθανής κατεύθυνσης ρήξης προς τις μεγάλες πόλεις και μιας χώρας με εξαντλημένες υποδομές και περιορισμένη ικανότητα άμεσης αντίδρασης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η καταστροφή πήρε διαστάσεις εθνικής τραγωδίας.