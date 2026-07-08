Βενεζουέλα: Μητέρα κράτησε ζωντανά τα παιδιά της κάτω από ερείπια για 11 μέρες - Συγκλονίζει βίντεο

Δεκατέσσερις ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που ισοπέδωσε περιοχές της Βενεζουέλας, η χώρα εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της, την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι κάτω από τα συντρίμμια. Μέσα στο σκηνικό της απόλυτης καταστροφής, μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης έρχεται να δώσει ελπίδα, όταν μία μητέρα και τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανοί, έχοντας παραμείνει εγκλωβισμένοι επί 11 ολόκληρες ημέρες.

Σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Al Jazeera, η οικογένεια εντοπίστηκε κάτω από τα ερείπια του κτιρίου OPP στη Λα Γκουάιρα, όπου είχε παγιδευτεί μετά τον ισχυρό σεισμό της 24ης Ιουνίου. Την ώρα που ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται καθημερινά, η διάσωση των τεσσάρων ανθρώπων αναζωπυρώνει τις ελπίδες ότι και άλλοι αγνοούμενοι ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη στη ζωή κάτω από τα μπάζα.

International aid teams have helped carry out Venezuela’s "miracle rescues" after the twin earthquakes struck, but are now preparing to leave.



Thousands are still searching for relatives in the rubble as frustration grows over the government’s response. pic.twitter.com/t2zJgPkcRs — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 6, 2026

Νέος τραγικός απολογισμός

Την ίδια ώρα, η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δραματικές συνέπειες της φυσικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 3.685, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.740. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 3.535 θύματα.

Παράλληλα, οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει επίσημο αριθμό αγνοουμένων. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι ενδέχεται να φτάνουν ακόμη και τις 50.000, ενώ άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 10.000 ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η μητέρα που κράτησε τα παιδιά της στη ζωή

Η διάσωση της οικογένειας αποτελεί μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές μετά τον φονικό σεισμό. Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία οι διασώστες ανασύρουν ζωντανή τη μητέρα μαζί με τα τρία παιδιά της μέσα από τα χαλάσματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή θηλάζοντάς τα επί έντεκα ημέρες, μέχρι τη στιγμή που οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο όπου ήταν εγκλωβισμένοι.

Ο εντοπισμός τους έγινε έπειτα από αδιάκοπες επιχειρήσεις σωστικών συνεργείων από διάφορες χώρες, με τη συνδρομή δεκάδων εθελοντών που εξακολουθούν να επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές. Η ιστορία τους ήδη χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο συγκλονιστικά περιστατικά επιβίωσης που έχουν καταγραφεί μετά τον σεισμό.

Χιλιάδες κτίρια κατεστραμμένα - Αυξάνονται οι φόβοι για υγειονομική κρίση

Το μέγεθος της καταστροφής παραμένει τεράστιο, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 60.000 κτίρια που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές.

Την ίδια ώρα, ειδικοί προειδοποιούν για τον κίνδυνο εκδήλωσης σοβαρής υγειονομικής κρίσης. Χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους φιλοξενούνται σε προσωρινά καταλύματα ή παραμένουν σε υπαίθριους χώρους, χωρίς επαρκή πρόσβαση σε πόσιμο νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής.

Παράλληλα, το ήδη επιβαρυμένο σύστημα υγείας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες, ενώ εκατοντάδες τραυματίες εξακολουθούν να χρειάζονται εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη.

Ειδικοί προειδοποιούν για λοιμώξεις και επιδημίες

Ο επικεφαλής της μονάδας τραυμάτων του νοσοκομείου Χοσέ Γκρεγκόριο Ερνάντες στο Καράκας, Ευγένιο Κόβα, προειδοποίησε ότι η επόμενη μεγάλη πρόκληση αφορά τις λοιμώξεις που ενδέχεται να εμφανιστούν σε ανθρώπους οι οποίοι παρέμειναν για ημέρες εγκλωβισμένοι ή εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Όπως ανέφερε, πέρα από τους σοβαρούς τραυματισμούς, αυξάνεται πλέον σημαντικά ο κίνδυνος επιπλοκών από μολύνσεις.

Την ίδια εικόνα μετέφερε και η ανταποκρίτρια του Al Jazeera, Τερέσα Μπο, από τη Λα Γκουάιρα, επισημαίνοντας ότι στα κέντρα φιλοξενίας καταγράφονται ήδη αυξημένα περιστατικά διάρροιας και άλλων λοιμωδών νοσημάτων.

Την ίδια στιγμή, η καθυστέρηση στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αποκατάσταση των ζημιών έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στους κατοίκους, πολλοί από τους οποίους έχουν αναλάβει μόνοι τους τον εντοπισμό επιζώντων και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στις πληγείσες περιοχές.