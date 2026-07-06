Βενεζουέλα: Οι νεκροί ανήλθαν σε πάνω από 3.500 μετά τους σεισμούς – Φόβοι ότι θα αυξηθούν

Πάνω από 3.500 είναι οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με τον νέο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες.

Συγκεκριμένα, ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 3.535 νεκρούς και 16.740 τραυματίες, αριθμοί που αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η ισχυρή σεισμική δραστηριότητα στη χώρα.

REUTERS/Adriano Machado

Την ίδια ώρα, οι αρχές εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Εκτιμάται ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί δραματικά το επόμενο διάστημα, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

REUTERS/Adriano Machado TPX IMAGES OF THE DAY

Οι σεισμοί προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές και κατοικημένες περιοχές, αφήνοντας πίσω τους μια χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Με πληροφορίες απο το ΑΠΕ-ΜΠΕ