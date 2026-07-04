Βενεζουέλα: Πλησιάζουν τους 3.000 οι νεκροί από τους σεισμούς - Περισσότεροι από 16.000 οι άστεγοι

Τουλάχιστον 2.954 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16.592 τραυματίστηκαν στον ισχυρό διπλό σεισμό που κατέστρεψε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με τον τελευταίο και ακόμη προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε το Σάββατο η μεταβατική κυβέρνηση της λατινοαμερικανικής χώρας.



Περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους και 856 κτίρια καταστράφηκαν, σύμφωνα με τις ζημιές που κατέγραψε το υπουργείο Επικοινωνιών της Βενεζουέλας μετά τον διπλό σεισμό μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, ο οποίος έπληξε κυρίως την πολιτεία Λα Γκουάιρα, στο βόρειο τμήμα της χώρας.



Εξαιρετικά μεγάλος είναι ο αριθμός των αγνοούμενων. Σύμφωνα με μια ανεπίσημη λίστα υπάρχουν περίπου 38.500 άνθρωποι για τους οποίους δεν υπάρχουν στοιχεία για το πού βρίσκονται. Τις πρώτες ημέρες μετά τους σεισμούς ο αριθμός τους είχε φτάσει τους 60.000.