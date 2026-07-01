Βενεζουέλα: Σχεδόν 2.000 νεκροί, αγωνία για χιλιάδες αγνοούμενους - Έκκληση του ΟΗΕ για βοήθεια

Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου, με τον αριθμό των θυμάτων να αυξάνεται συνεχώς και τις ανθρωπιστικές ανάγκες να μεγαλώνουν όσο περνούν οι ημέρες.

Ο προσωρινός επίσημος απολογισμός ανέρχεται πλέον σε 1.943 νεκρούς, έναντι 1.719 που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως. Οι δύο σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, ήταν οι ισχυρότεροι που έχουν πλήξει τη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες, οι τραυματίες ανέρχονται σε περίπου 10.500. Όπως ανέφερε, περίπου 30.000 άνθρωποι βρίσκονταν στην περιοχή του λιμανιού της Λα Γουάιρα, που υπέστη τις μεγαλύτερες καταστροφές, όταν σημειώθηκαν οι δύο ισχυρές δονήσεις.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 6.461 άνθρωποι, ωστόσο δεκάδες χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι φτάνουν τους 50.000.

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Ζωντανό παιδί ανασύρθηκε από τα συντρίμμια

Παρότι έχει παρέλθει το κρίσιμο χρονικό διάστημα των 72 ωρών, κατά το οποίο καταγράφονται συνήθως οι περισσότερες διασώσεις μετά από μεγάλους σεισμούς, οι ειδικοί εκτιμούν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμένες πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων.

Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο σκηνικό, ομάδα διασωστών από την Ιορδανία κατάφερε να απεγκλωβίσει ένα παιδί τριών ετών από τα συντρίμμια στο Καράκας, δίνοντας μια αχτίδα ελπίδας.

Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που ανέλυσε η NASA, περίπου 58.870 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί, ενώ σοβαρές καταστροφές έχουν υποστεί και κρίσιμες υποδομές.

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Ελλείψεις τροφίμων και φόβοι για επιδημίες

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) προειδοποιεί ότι στην πολιτεία Λα Γουάιρα, η οποία επλήγη περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή, οι ελλείψεις τροφίμων είναι εκτεταμένες, οι βασικές υπηρεσίες έχουν καταρρεύσει και μεγάλο μέρος των επικοινωνιών παραμένει εκτός λειτουργίας.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αυξάνονται οι εντάσεις μεταξύ των κατοίκων, καθώς η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια παραμένει περιορισμένη.

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Η 18χρονη Ντανιέλα Άρμας, που τραυματίστηκε στους σεισμούς, περιέγραψε την κατάσταση ως χαοτική.

«Διανέμεται βοήθεια εδώ, αλλά μερικές φορές κόσμος σκοτώνεται για να πάρει τρόφιμα. Ο κόσμος δίνει μάχη, λες κι είμαστε σε κοκορομαχία», ανέφερε.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα απηύθυνε έκκληση για τη συγκέντρωση 50 εκατ. δολαρίων, ώστε να εξασφαλιστεί επισιτιστική βοήθεια για περίπου 500.000 ανθρώπους τους επόμενους τρεις μήνες.

Όπως δήλωσε η διευθύντρια του οργανισμού στη Βενεζουέλα, Στέφανι Χόχσετερ, πολλές οικογένειες αντιμετώπιζαν ήδη σοβαρές δυσκολίες στην πρόσβαση σε τρόφιμα και πλέον, με τις υποδομές κατεστραμμένες και τις περιουσίες τους χαμένες, κινδυνεύουν να βυθιστούν ακόμη περισσότερο στη φτώχεια.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ήδη από τις αρχές του 2026 περίπου 7,9 εκατομμύρια άνθρωποι στη Βενεζουέλα χρειάζονταν ανθρωπιστική βοήθεια.

Προβλήματα στο σύστημα υγείας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέφρασε έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο εκδήλωσης επιδημιών, καθώς τα συστήματα καταγραφής αγνοουμένων και θυμάτων χαρακτηρίζονται ανεπαρκή.

Ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Κρίστιαν Λιντμάιερ, προειδοποίησε ότι οι ζημιές στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, σε συνδυασμό με τις μετακινήσεις πληθυσμών, αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης νοσημάτων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό, όπως η ιλαρά, η διφθερίτιδα και ο κοκκύτης.

Η UNHCR υπολογίζει ότι απαιτούνται ακόμη 15 εκατ. δολάρια για την προσωρινή στέγαση περίπου 30.000 ανθρώπων για διάστημα έξι μηνών.

Οι μαρτυρίες των επιζώντων

Ο 64χρονος Πάμπλο Αλφόνσο, που ζει πλέον σε σκηνή, τόνισε ότι πάνω από το 80% της πολιτείας Λα Γουάιρα βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης, ζητώντας από τις αρχές να δώσουν προτεραιότητα στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, της παροχής πόσιμου νερού και των υπηρεσιών καθαρισμού.

Στη Σιουδάδ Πιάρ, ο Σέλιξ Ρουίς δήλωσε ότι προτιμά να κοιμάται σε χώρο στάθμευσης φαρμακείου, καθώς δεν επιθυμεί να μεταφερθεί σε κέντρο φιλοξενίας σεισμόπληκτων.

Από την πλευρά της, η 23χρονη γιατρός Ντιορχαΐλις Εσκαλόνα ανέφερε ότι δύο ημέρες μετά τον σεισμό ξεκίνησε να εργάζεται εθελοντικά.

«Με συντρίβει το ότι βλέπω τόσο πολλές χαμένες ζωές εξαιτίας του σεισμού, αλλά προσπαθούμε να βοηθήσουμε», είπε.

Διεθνής κινητοποίηση και αυτοσχέδιο νεκροτομείο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αυξάνουν τη βοήθειά τους προς τη Βενεζουέλα στα 300 εκατ. δολάρια, τα οποία θα διατεθούν μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων και υπηρεσιών του ΟΗΕ.

Σημειώνεται ότι μετά τις πολιτικές εξελίξεις που ακολούθησαν την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο, η Ουάσιγκτον έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις της με το Καράκας και στηρίζει την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες.

Στην προκυμαία του λιμανιού της Λα Γουάιρα έχει στηθεί αυτοσχέδιο νεκροτομείο, καθώς τα νοσοκομεία αδυνατούν να διαχειριστούν τον τεράστιο αριθμό θυμάτων και τραυματιών.

WATCH: Hundreds of coffins arrive in Venezuela’s La Guaira as official earthquake death toll hits 1,719 pic.twitter.com/yaoFerzFFw — Rapid Report (@RapidReport2025) June 30, 2026

Ο 25χρονος Ουίλκερ Μολάγια περιέγραψε τη δική του τραγωδία, λέγοντας ότι από τα έντεκα μέλη της οικογένειάς του επέζησαν μόνο δύο, επειδή την ώρα του σεισμού βρίσκονταν στη δουλειά.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, 38 νοσοκομεία έχουν υποστεί ζημιές, ενώ τρία βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Την ίδια ώρα, η διεθνής κοινότητα συνεχίζει τις επιχειρήσεις διάσωσης. Όπως ανακοίνωσε ο συντονιστής του ΟΗΕ στη Βενεζουέλα, Τζανλούκα Ραμπόλα Ντελ Τίνταρο, 27 χώρες έχουν αποστείλει περισσότερες από 40 ομάδες έρευνας και διάσωσης, με περισσότερους από 2.000 διασώστες και πάνω από 160 ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους να επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ