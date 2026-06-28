Βενεζουέλα: Στους 1.450 οι νεκροί από τους σεισμούς και περί τους 50.000 οι αγνοούμενοι

Τους 1.450 έφτασαν οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, ενώ 774 κτίρια έχουν υποστεί υλικές ζημιές και 189 καταστράφηκαν ολοσχερώς, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της χώρας, Χόρχε Ροδρίγκες. Έως τώρα έχουν τραυματιστεί περισσότεροι από 3.150 άνθρωποι.

Φωτ. ΑΠΕ-ΜΠΕ



«Ο αριθμός των θανάτων ανήλθε σε 1450, γυναίκες και άνδρες που έχασαν τη ζωή τους μετά την πιο βάναυση φυσική καταστροφή που έχει υποστεί ποτέ η χώρα μας στην ιστορία της», τόνισε ο Ροδρίγκες.





Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των αγνοουμένων υπολογίζεται περίπου σε 50.000.



Παράλληλα, τα σωστικά συνεργεία, με συνολικό προσωπικό που ανέρχεται γύρω στα 25.000 άτομα, εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τον χρόνο και αναζητούν ανθρώπους θαμμένους μέσα στα ερείπια. Μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς 12.721 άτομα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Φωτ. ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτ. ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εικόνες καταστροφής κατέγραψε ελικόπτερο της Πυροσβεστικής από το Λος Άντζελες πετώντας πάνω από την πόλη La Guaira.

🇻🇪#AHORA - Video del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (EEUU), muestra la magnitud del desastre en un sector de la Guaira, Estado Vargas. pic.twitter.com/B0mFrgvtpw — DatoWorld (@DatosAme24) June 28, 2026



Οι σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σημειώθηκαν με διαφορά μικρότερη του ενός λεπτού, ανήμερα εθνικής αργίας, όταν οι περισσότεροι πολίτες βρίσκονταν στα σπίτια τους, γεγονός που συνέβαλε στον μεγάλο αριθμό θυμάτων.