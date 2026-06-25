Βενεζουέλα: Συγκλονιστική διάσωση σκύλου μέσα από τα συντρίμμια μετά τους φονικούς σεισμούς

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι επιχειρήσεις διάσωσης στη Βενεζουέλα , όπου οι καταστροφικοί σεισμοί των τελευταίων ωρών έχουν αφήσει πίσω τους δεκάδες νεκρούς, τραυματίες και ανυπολόγιστες ζημιές.

Μέσα στο σκηνικό της καταστροφής, οι διασώστες δεν επιχειρούν μόνο για τον εντοπισμό ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα ερείπια, αλλά και για τη διάσωση ζώων που βρέθηκαν εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια.

Συγκλονιστικό βίντεο που καταγράφει τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων δείχνει τη στιγμή που ένας σκύλος ανασύρεται ζωντανός μέσα από τα χαλάσματα κτιρίου που κατέρρευσε εξαιτίας των ισχυρών δονήσεων.

🇻🇪🐶 En medio de la tragedia que vive Venezuela, equipos de rescate están también salvando a animales que quedaron atrapados entre los escombros tras el terremoto. pic.twitter.com/9gK4a4Kkcg — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 25, 2026

Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με δραματικό ρυθμό σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς εκατοντάδες διασώστες αναζητούν επιζώντες ανάμεσα στα ερείπια.

Οι δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκαν λίγο μετά τις 18:00 τοπική ώρα της Τετάρτης στη βόρεια Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και δεκάδες θύματα.

Οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό ανθρώπων και ζώων που εξακολουθούν να βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Η διάσωση του σκύλου αποτελεί μία από τις λίγες εικόνες ελπίδας μέσα στην τραγωδία που βιώνει η χώρα.