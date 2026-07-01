Βενεζουέλα: «Θαύμα» στα χαλάσματα – 3χρονο αγόρι σώθηκε μετά από 6 ημέρες

Ένα αγοράκι μόλις τριών ετών κατάφερε να επιβιώσει σχεδόν έξι ημέρες κάτω από τα ερείπια, μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, σε μια ιστορία που συγκλονίζει αλλά και γεννά ελπίδα.



Οι διασώστες - που ήταν από την αποστολή βοήθειας της Ιορδανίας- εντόπισαν το παιδί έπειτα από μια πολύωρη και εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Παρά τις αντίξοες συνθήκες και τον χρόνο που είχε περάσει από την κατάρρευση των κτιρίων, το τρίχρονο αγόρι βρέθηκε ζωντανό, προκαλώντας συγκίνηση τόσο στα μέλη των σωστικών συνεργείων όσο και στους κατοίκους της περιοχής.



Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος νέων καταρρεύσεων. Οι διασώστες εργάζονταν αδιάκοπα, απομακρύνοντας τόνους από μπάζα και χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό προκειμένου να φτάσουν με ασφάλεια στο παιδί.

Μετά τον απεγκλωβισμό του, το αγοράκι μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και δέχθηκε την απαραίτητη φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.



Το περιστατικό αποτελεί μία από τις ελάχιστες ιστορίες επιβίωσης που καταγράφονται έπειτα από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από ερείπια, αναδεικνύοντας την επιμονή των σωστικών συνεργείων αλλά και τη δύναμη της ανθρώπινης αντοχής απέναντι σε τρομακτικές φυσικές καταστροφές, όπως ήταν οι σεισμοί στη Βενεζουέλα.