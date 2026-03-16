Βενζίνη: Σε ποιες περιοχές έσπασε το φράγμα των 2€ – Ακριβαίνει η αντλία, στο τραπέζι μέτρα στήριξης

Η αύξηση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου αρχίζει να γίνεται αισθητή και στην ελληνική αγορά καυσίμων, με τη βενζίνη να πλησιάζει πλέον επικίνδυνα το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο.



Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία της Κυριακής, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης ξεπέρασε τα 1,91 ευρώ το λίτρο, ενώ στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι αν συνεχιστεί η διεθνής πίεση στις τιμές πετρελαίου, δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ημέρες η τιμή να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα 2 ευρώ.

Παράλληλα, ανοδική πορεία ακολουθεί και το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο κινείται επίσης κοντά στα 1,90 ευρώ το λίτρο, έχοντας καταγράψει αύξηση περίπου 35% μέσα σε μία εβδομάδα.

Το Brent πάνω από τα 100 δολάρια πιέζει τις τιμές

Η βασική αιτία της ανόδου βρίσκεται στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το απόγευμα της Δευτέρας το Brent κινείται μεταξύ 102 και 104 δολαρίων το βαρέλι, επίπεδα που δημιουργούν ισχυρές πιέσεις στην αγορά καυσίμων.

Η άνοδος αυτή μεταφέρεται σταδιακά και στις λιανικές τιμές, με τους πρατηριούχους να προσαρμόζουν τα τιμολόγια καθώς ανανεώνονται τα αποθέματα.



Η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο νέων κυβερνητικών παρεμβάσεων, σε περίπτωση που η ανοδική πορεία του πετρελαίου αποδειχθεί διατηρήσιμη.

Σενάρια για νέα μέτρα στήριξης

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, έχει τεθεί ένα άτυπο χρονικό περιθώριο περίπου τριών εβδομάδων, ώστε να διαπιστωθεί αν οι διεθνείς τιμές θα σταθεροποιηθούν κοντά ή πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Αν η κατάσταση παγιωθεί, τότε εξετάζεται η ενεργοποίηση μέτρων αντίστοιχων με εκείνα που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022.

Στο τραπέζι βρίσκονται μεταξύ άλλων:

μηχανισμοί στήριξης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας

στοχευμένες επιδοτήσεις καυσίμων

πιθανή επαναφορά παρεμβάσεων τύπου Fuel Pass

Το εύρος των μέτρων θα εξαρτηθεί από την πορεία της διεθνούς αγοράς και την πίεση που θα δεχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Παπασταύρου: «Παρακολουθούμε την κατάσταση σε πραγματικό χρόνο»

Την κυβερνητική στάση περιέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στο Open λίγο πριν από τη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας στις Βρυξέλλες.



Όπως ανέφερε, τα αρμόδια υπουργεία παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των τιμών, ενώ υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών ώστε να υπάρξει παρέμβαση εφόσον κριθεί αναγκαίο.



Με απλά λόγια: η κυβέρνηση περιμένει να δει αν η άνοδος θα είναι πρόσκαιρη ή μόνιμη πριν ενεργοποιήσει νέα εργαλεία στήριξης.

Ήδη πάνω από τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές

Σε αρκετές περιοχές της χώρας, πάντως, το ψυχολογικό όριο έχει ήδη ξεπεραστεί. Στις Κυκλάδες η τιμή της αμόλυβδης έχει ήδη φτάσει ή και υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ πολύ κοντά βρίσκονται περιοχές που παραδοσιακά εμφανίζουν υψηλότερες τιμές λόγω μεταφορικού κόστους και γεωγραφικής θέσης.

Μεταξύ αυτών:

ο νομός Κεφαλληνίας

ο νομός Ευρυτανίας

Σε αρκετά πρατήρια των περιοχών αυτών η τιμή κινείται ήδη κοντά ή πάνω από τα 1,90 ευρώ το λίτρο, με τους οδηγούς να βλέπουν το κόστος μετακίνησης να ανεβαίνει ξανά.