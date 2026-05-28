Συναγερμός στην Ελβετία: Άνδρας μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους σε σιδηροδρομικό σταθμό

Ελλάδα Επιχείρηση Διάσωσης Αγριογούρουνα Βέροια Local News

Βέροια: Επιχείρηση διάσωσης για 5 μικρά αγριογούρουνα και τη μητέρα - Η στιγμή που απεγκλωβίζονται

Τα ζώα είχαν πέσει μέσα σε στέρνα και δεν μπορούσαν να βγουν.

Συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου στην περιοχή Δοβρά της Βέροιας για τη διάσωση πέντε μικρών αγριόχοιρων και της μητέρας τους, που είχαν πέσει μέσα σε στέρνα και αδυνατούσαν να βγουν.

Στην επιχείρηση συμμετείχε ο ομοσπονδιακός θηροφύλακας Βέροιας, Ιωάννης Πετράκης, με τη συνδρομή μελών του τοπικού συλλόγου, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Μετά από προσπάθειες, κατάφεραν να ανασύρουν από τη στέρνα τόσο τα μικρά όσο και τη μητέρα τους, αποτρέποντας τον κίνδυνο να πνιγούν ή να εξαντληθούν.



Τα ζώα επέστρεψαν στο φυσικό τους περιβάλλον χωρίς τραυματισμούς.

