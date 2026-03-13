Βερολίνο: Αναστάτωση σε εμπορικό κέντρο με αγριογούρουνο που έκοβε βόλτες σε μαγαζιά

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 13 Μαρτίου όταν ένα αγριογούρουνο εισέβαλε σε εμπορικό κέντρο στο Βερολίνο και περιπλανιόταν ανενόχλητο στα καταστήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Allende-Center που βρίσκεται στο προάστιο Κόπενικ. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις αλλά και εργαζόμενοι στο ζωολογικό κήπο της γερμανικής πρωτεύουσας προκειμένου να το απομακρύνουν.

Το άγριο ζώο ακινητοποιήθηκε όταν μπήκε στο κατάστημα γνωστής γερμανικής αλυσίδας ενδυμάτων με την αστυνομία να ανεβάζει μια φωτογραφία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φύλακες και κτηνίατροι έφτασαν εξοπλισμένοι με φυσητήρες για ηρεμιστικά βέλη, αναισθητικά και ξύλινες ασπίδες, ενώ η αστυνομία απέκλεισε ολόκληρο το εμπορικό κέντρο.

Το σχέδιο ήταν να πιάσουν το ζώο, να το ναρκώσουν και στη συνέχεια να το απελευθερώσουν ξανά στη φύση. Ωστόσο, αυτό δεν κατέστη δυνατό. «Λόγω του περιορισμένου χώρου, δεν ήταν εφικτό να του χορηγηθεί ηρεμιστικό», εξήγησε εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου. Σύμφωνα πάντα με τη γερμανική εφημερίδα, οι πολίτες που βρίσκονταν μέσα στο πολυκατάστημα δεν τραυματίστηκαν και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το σημείο.

Τελικά, το αγριογούρουνο οδηγήθηκε έξω από το κτίριο με τη βοήθεια παλέτας και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων. «Το αγριογούρουνο επέστρεψε στη φύση», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας περίπου δύο ώρες αργότερα.