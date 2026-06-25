«Βέτο» από Νικόλ Μαλλιωτάκη για τα F-35 στην Τουρκία: «Να μην πάρει τα καλύτερα αεροσκάφη μας»

Λίγες ώρες μετά την είδηση πως οι ΗΠΑ ανοίγουν παράθυρο για τα F-35 στην Τουρκία , η Νικόλ Μαλλιωτάκη, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, σε ανάρτησή της αναφέρει πως η Τουρκία δεν πρέπει να παραλάβει τα νέα αεροσκάφη.

Ειδικότερα η Ελληνοαμερικανίδα Βουλευτής αναφέρει τα εξής:

«Υπάρχει διακομματική συμφωνία. Όσο η Τουρκία βρίσκεται υπό την ηγεσία του Ερντογάν, ο οποίος συντάσσεται με το Ιράν και τη Ρωσία, φιλοξενεί τη Χαμάς & παραμένει το μοναδικό μέλος του ΝΑΤΟ που δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, η Τουρκία ΔΕΝ θα πρέπει να λαμβάνει τα καλύτερα αεροσκάφη και στρατιωτικό εξοπλισμό μας».