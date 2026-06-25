Κόσμος Τουρκία ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

«Βέτο» από Νικόλ Μαλλιωτάκη για τα F-35 στην Τουρκία: «Να μην πάρει τα καλύτερα αεροσκάφη μας»

Η Ρεπουμπλικανή Βουλευτής έκανε παρέμβαση μετά την «αλλαγή στροφής» της Ουάσιγκτον λίγο πριν την Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

EPA/JUSTIN LANE
Δημήτρης Σουλτογιάννης avatar
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΗΠΑ
Δημήτρης Σουλτογιάννης
EPA/JUSTIN LANE
Δημήτρης Σουλτογιάννης avatar
Δημήτρης Σουλτογιάννης

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Λίγες ώρες μετά την είδηση πως οι ΗΠΑ ανοίγουν παράθυρο για τα F-35 στην Τουρκία , η Νικόλ Μαλλιωτάκη, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, σε ανάρτησή της αναφέρει πως η Τουρκία δεν πρέπει να παραλάβει τα νέα αεροσκάφη.

Ειδικότερα η Ελληνοαμερικανίδα Βουλευτής αναφέρει τα εξής:

«Υπάρχει διακομματική συμφωνία. Όσο η Τουρκία βρίσκεται υπό την ηγεσία του Ερντογάν, ο οποίος συντάσσεται με το Ιράν και τη Ρωσία, φιλοξενεί τη Χαμάς & παραμένει το μοναδικό μέλος του ΝΑΤΟ που δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, η Τουρκία ΔΕΝ θα πρέπει να λαμβάνει τα καλύτερα αεροσκάφη και στρατιωτικό εξοπλισμό μας».

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Κόσμος Τουρκία ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

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