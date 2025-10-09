«Βεβήλωση, η απόλυτη προσβολή»: Ξεχειλίζει από οργή ο Oυίλιαμ μετά το «άστοχο» βίντεο της Μέγκαν

Οι δημόσιες εμφανίσεις των μελών της αγγλικής βασιλικής οικογένειας σπάνια περνούν απαρατήρητες – και ακόμα πιο σπάνια, δεν προκαλούν συζητήσεις. Από τις λαμπερές τελετές μέχρι τα προσωπικά στιγμιότυπα στα social media, κάθε κίνηση τους γίνεται αντικείμενο σχολιασμού και, πολλές φορές, αφορμή για εντάσεις.

Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρέθηκε η Μέγκαν Μάρκλ μετά από ένα βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της πρόσφατης, σύντομης επίσκεψής της στο Παρίσι.

Δείτε το βίντεο:

If driving towards Princess Diana’s death scene is a message to Prince William then Meghan Markle is the devil. pic.twitter.com/HBZPSArwrj — Stephanie Sidley (@StephanieSidley) October 5, 2025

Οι εικόνες της δούκισσας του Σάσεξ, που απλώνει τα πόδια της στο πίσω κάθισμα μιας λιμουζίνας, καθώς περνάει σχεδόν δίπλα από το τούνελ όπου η πριγκίπισσα Νταϊάνα, έχασε τη ζωή της, προκάλεσαν πλήθος αντιδράσεων, με αρκετούς θαυμαστές της αείμνηστης πριγκίπισσας να δηλώνουν σοκαρισμένοι και να χαρακτηρίζουν το στιγμιότυπο «προκλητικό» και «άστοχο».

Το ίδιο και ο Ουίλιαμ αν πιστέψουμε τις εμπιστευτικές πληροφορίες που έλαβε ο βασιλικός εμπειρογνώμονας Rob Shuter από το περιβάλλον του πρίγκιπα τις οποίες φέρνουν στο φως διεθνή μέσα.

«Είδε το βίντεο και έγινε έξαλλο! Για αυτόν, δεν ήταν απλώς κακόγουστο - ήταν μια προσωπική βεβήλωση», αποκάλυψε η πηγή. «Αυτή η σήραγγα είναι ένα ιερό μέρος για τη βασιλική οικογένεια. Ήταν η απόλυτη προσβολή» πρόσθεσε.

Επίσης ένα άλλο μέλος του βασιλικού προσωπικού επισήμανε: «Ο Ουίλιαμ το βρήκε γελοίο. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι βιντεοσκοπούσε τον εαυτό της κοντά στο ίδιο μέρος που κατέστρεψε την οικογένειά του. Και ο Χάρι βρίσκεται ξανά στη μέση», εξήγησε η ίδια πηγή.