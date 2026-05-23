Βεζένκοφ για Ρεάλ: «Να γίνει γιορτή ο τελικός, να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο»

Στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν από τον μεγάλο τελικό της EuroLeague με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε στο Athletiko, όπου και αναφέρθηκε στο παιχνίδι που έχουν οι «ερυθρόλευκοι» μπροστά τους.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ, ξεκαθάρισε πως το να κοιτάει ο Ολυμπιακός τι κάνει η Ρεάλ και ποιους παίκτες έχει διαθέσιμους, είναι δουλειά μόνο του προπονητή, ενώ έκανε και τον απολογισμό του για το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε.

«Κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή, μπορεί τα ονόματα να είναι ίδια, είναι διαφορετικοί παίκτες. Άλλες χρονιές, άλλες καταστάσεις. Είμαστε έτοιμοι και πάμε να πάρουμε τον τίτλο. Παίξαμε καλή άμυνα κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Είχαμε όμως προβλήματα στην επίθεση. Παίξαμε κόντρα στην καλύτερη άμυνα της EuroLeague βέβαια. Πρέπει να το βελτιώσουμε ωστόσο. Ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι.

Για το ότι δεν έχει ψηλούς οι Ρεάλ Μαδρίτης: «Το ότι δεν έχει σέντερ η Ρεάλ, δεν είναι κάτι που εμείς πρέπει να κοιτάμε. Είναι κάτι που πρέπει να κοιτάνε οι προπονητές. Εμείς κοιτάμε την ομάδα μας σαν παίκτες».

Για τον κόσμο που γέμισε το ΣΕΦ: «Ευχαριστούμε τον κόσμο. Τους θέλουμε στο πλευρό μας. Να γίνει ένας τελικός γιορτή και να τους κάνουμε χαρούμενους».

