«Βγες από το αυτοκίνητο, δεν αντέχω»: Βίντεο ντοκουμέντο με κοπέλα να καταγγέλλει τον σύντροφό της

Ένα συγκλονιστικό βίντεο μετέδωσε ο ΣΚΑΪ και η εκπομπή LIVE you, σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, μία γυναίκα βρίσκεται έξω από ένα αυτοκίνητο και φωνάζει στον σύντροφό της που είναι στη θέση του οδηγού: «Τώρα (θα φύγεις). Όχι την μπουνιά εδώ. Βγες από το αυτοκίνητο τώρα. Δεν είμαι η γυναίκα σου ποτέ δεν θα γίνω η γυναίκα σου.



Θα πάρω την αστυνομία τώρα. Δεν αντέχω. Τι να ντρέπομαι με αυτά που μου έχεις κάνει, τι να ντρέπομαι;



Δεν έρχομαι (μέσα στο αμάξι). Φύγε έξω τώρα».

Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί περαστικοί, οι οποίοι παρακολουθούν σαστισμένοι τα όσα συμβαίνουν. Μια αυτόπτης μάρτυρας ακούγεται να λέει: «Κοπέλα μου πάρε τους γονείς σου να φύγεις» με τη γυναίκα να απαντά: «Δεν φεύγω πουθενά, βγες από το αμάξι μου τώρα, τώρα και να δεις τι θα σου κάνω.



Κατέβα τώρα κάτω είπα. Δεν έρχομαι μέσα γιατί θα με χτυπήσεις και άλλο, κατέβα κάτω τώρα».



Σύμφωνα με αναφέρει το ρεπορτάζ, η νεαρή είχε μαυρισμένο μάτι γεγονός που δείχνει ότι είχε χτυπηθεί ενώ όταν μάρτυρες ρώτησαν τον σύντροφό της αν την χτύπησε εκείνος απάντησε: «Της έκανα απλά ένα έτσι» θέλοντας να δείξει με χειρονομίες ότι τη χτύπησε ελαφρά.



Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό, αλλά έφτασε στο σημείο όταν το αυτοκίνητο είχε φύγει ενώ η κοπέλα σύμφωνα με τους περαστικούς ξαναμπήκε στο αυτοκίνητο.