«Βγήκα να πάρω το παιδί και είδα το αυτοκίνητο» συγκλονίζει η μητέρα από τη Ναύπακτο

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Τις δραματικές στιγμές που έζησε περιέγραψε η μητέρα του παιδιού που γλίτωσε από θαύμα στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη Ναύπακτο.

Μιλώντας στον Alpha, η γυναίκα εξήγησε πως αντιλήφθηκε εγκαίρως τον κίνδυνο και πρόλαβε να απομακρύνει το παιδί της.

«Είχα σταματήσει και είχα κατέβει στον φούρνο και την ώρα που βγήκα να πάρω το παιδί είδα το αυτοκίνητο. Το παιδί δεν κατάλαβε τι έγινε. Ο οδηγός σταμάτησε επάνω στο όχημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως καταγράφεται στο βίντεο του περιστατικού, το αυτοκίνητο βγήκε ξαφνικά από την πορεία του, παρασύροντας σταθμευμένα δίκυκλα.

Στη συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ από τύχη δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο προκειμένου να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο δεν κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή κάποιου τραυματία σε νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια που οδήγησαν τον οδηγό να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.