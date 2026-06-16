Βγήκαν τα ζευγάρια του 1ου προκριματικού γύρου του Europa League - Οι υποψήφιοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τον 1ο προκριματικό του Europa League, με τον ΠΑΟΚ να παρακολουθεί με ενδιαφέρον.
Η UEFA πραγματοποίησε την κλήρωση για τον πρώτο προκριματικό γύρο για το Europa League, στην οποία έγιναν γνωστά τα 6 ζευγάρια, που θα ξεκινήσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι στις 9 Ιουλίου.
Σε αυτή την κλήρωση έχει το βλέμμα του και ο ΠΑΟΚ, που μπορεί να μην βρίσκεται σε αυτήν, όμως ένας νικητής από τα ζευγάρια πιθανόν να βρεθεί στον δρόμο του, κάτι το οποία θα μάθει με σιγουρία αύριο (17/6, 14:00), στην κλήρωση για τον 2ο προκριματικό, που θα γίνει γνωστό και το υπογκρούπ στο οποίο θα συμμετάσχει ο «Δικέφαλος του Βορρά».
Τα ζευγάρια για τον πρώτο προκριματικό
- Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία) – Κλουζ (Ρουμανία)
- Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) – Βέστρι (Ισλανδία)
- Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) – Ζίλινα (Σλοβακία)
- ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) – Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία)
- Σέριφ Τίρασπολ (Μολδαβία) – Αλουμίνιτζ (Σλοβενία)
- Βοϊβοντίνα (Σερβία) – Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)
Αναλυτικά τα ζευγάρια και οι υποψήφιοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ
- Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία) / Κλουζ (Ρουμανία)
- Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) / Ζίλινα (Σλοβακία)
- ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) / Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία)
- Σέριφ Τίρασπολ (Μολδαβία) / Αλουμίνιτζ (Σλοβενία)
- Μπεσίκτας (Τουρκία)
- Τβέντε (Ολλανδία)
- Τρόμσο (Νορβηγία)
- Σεν Γκάλεν (Ελβετία)
- Χάμαρμπι (Σουηδία)