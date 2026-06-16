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Βγήκαν τα ζευγάρια του 1ου προκριματικού γύρου του Europa League - Οι υποψήφιοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τον 1ο προκριματικό του Europa League, με τον ΠΑΟΚ να παρακολουθεί με ενδιαφέρον.

Eurokinissi
Eurokinissi
Κώστας Μπατζώνης

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Η UEFA πραγματοποίησε την κλήρωση για τον πρώτο προκριματικό γύρο για το Europa League, στην οποία έγιναν γνωστά τα 6 ζευγάρια, που θα ξεκινήσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι στις 9 Ιουλίου.

Σε αυτή την κλήρωση έχει το βλέμμα του και ο ΠΑΟΚ, που μπορεί να μην βρίσκεται σε αυτήν, όμως ένας νικητής από τα ζευγάρια πιθανόν να βρεθεί στον δρόμο του, κάτι το οποία θα μάθει με σιγουρία αύριο (17/6, 14:00), στην κλήρωση για τον 2ο προκριματικό, που θα γίνει γνωστό και το υπογκρούπ στο οποίο θα συμμετάσχει ο «Δικέφαλος του Βορρά».

Τα ζευγάρια για τον πρώτο προκριματικό

  • Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία) – Κλουζ (Ρουμανία)
  • Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) – Βέστρι (Ισλανδία)
  • Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) – Ζίλινα (Σλοβακία)
  • ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) – Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία)
  • Σέριφ Τίρασπολ (Μολδαβία) – Αλουμίνιτζ (Σλοβενία)
  • Βοϊβοντίνα (Σερβία) – Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Αναλυτικά τα ζευγάρια και οι υποψήφιοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ

  • Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία) / Κλουζ (Ρουμανία)
  • Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) / Ζίλινα (Σλοβακία)
  • ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) / Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία)
  • Σέριφ Τίρασπολ (Μολδαβία) / Αλουμίνιτζ (Σλοβενία)
  • Μπεσίκτας (Τουρκία)
  • Τβέντε (Ολλανδία)
  • Τρόμσο (Νορβηγία)
  • Σεν Γκάλεν (Ελβετία)
  • Χάμαρμπι (Σουηδία)

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