Βγήκαν τα ζευγάρια του 1ου προκριματικού γύρου του Europa League - Οι υποψήφιοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ

Η UEFA πραγματοποίησε την κλήρωση για τον πρώτο προκριματικό γύρο για το Europa League, στην οποία έγιναν γνωστά τα 6 ζευγάρια, που θα ξεκινήσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι στις 9 Ιουλίου.

Σε αυτή την κλήρωση έχει το βλέμμα του και ο ΠΑΟΚ, που μπορεί να μην βρίσκεται σε αυτήν, όμως ένας νικητής από τα ζευγάρια πιθανόν να βρεθεί στον δρόμο του, κάτι το οποία θα μάθει με σιγουρία αύριο (17/6, 14:00), στην κλήρωση για τον 2ο προκριματικό, που θα γίνει γνωστό και το υπογκρούπ στο οποίο θα συμμετάσχει ο «Δικέφαλος του Βορρά».

Τα ζευγάρια για τον πρώτο προκριματικό

Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία) – Κλουζ (Ρουμανία)

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) – Βέστρι (Ισλανδία)

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) – Ζίλινα (Σλοβακία)

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) – Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία)

Σέριφ Τίρασπολ (Μολδαβία) – Αλουμίνιτζ (Σλοβενία)

Βοϊβοντίνα (Σερβία) – Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Αναλυτικά τα ζευγάρια και οι υποψήφιοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ