Σε κέντρο αποκατάστασης ο Γιώργος Μυλωνάκης - Εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», το ιατρικό ανακοινωθέν

Βελτίωση παρουσιάζει η κλινική κατάσταση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, αναφέρεται στο νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Μετά από 26 ημέρες νοσηλείας εξήλθε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Ο κ. Μυλωνάκης είχε εισαχθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο, υποβαλλόμενος άμεσα σε επέμβαση εμβολισμού. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η κλινική του εικόνα παρουσιάζει σταθερή βελτίωση, γεγονός που επέτρεψε στους ιατρούς να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της νοσηλείας του.



Πλέον, ο υφυπουργός μεταφέρεται σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, όπου θα συνεχίσει την αποθεραπεία του μέχρι την πλήρη ανάρρωση.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στο ιατρικό ανακοινωθέν:

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαΐου 2026 εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης».