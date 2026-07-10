Βία σε παιδιά και εφήβους: Γιατί αυξάνονται τα περιστατικά και τι μπορεί να βοηθήσει

Το τελευταίο διάστημα οι ειδήσεις για περιστατικά βίας μεταξύ παιδιών και εφήβων πληθαίνουν, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η ηλικία όσων εμπλέκονται μειώνεται σταδιακά. Το φαινόμενο δεν οφείλεται σε μία μόνο αιτία, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα πολλών παραγόντων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Η οικονομική πίεση, οι κοινωνικές δυσκολίες, η ψυχική επιβάρυνση και το οικογενειακό περιβάλλον μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη συμπεριφορά των παιδιών. Παράλληλα, οι ειδικοί παρατηρούν συχνότερα περιστατικά έντονης εναντιωματικής και επιθετικής συμπεριφοράς, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για έγκαιρη πρόληψη και ουσιαστική υποστήριξη τόσο των παιδιών όσο και των οικογενειών τους.

Δες τι κρύβεται πίσω από την αύξηση των περιστατικών, ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσεις και ποιες παρεμβάσεις μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου.