Viagra και καρκίνος: Το γνωστό φάρμακο δυσχεραίνει τις μεταστάσεις, λέει μελέτη

Μια νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι η δραστική ουσία του Viagra, η σιλδεναφίλη, μπορεί να επηρεάζει έναν μηχανισμό που χρησιμοποιούν τα καρκινικά κύτταρα για να εξαπλώνονται σε άλλα όργανα. Αν και το φάρμακο είναι γνωστό κυρίως για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας, οι ερευνητές εξετάζουν πλέον αν θα μπορούσε να έχει και έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο στην αντιμετώπιση του καρκίνου.

Ένας απρόσμενος ρόλος της χοληστερόλης

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η σιλδεναφίλη μειώνει την ικανότητα των καρκινικών κυττάρων να χρησιμοποιούν τη χοληστερόλη μέσα στο κύτταρο. Η χοληστερόλη δεν είναι σημαντική μόνο για την καρδιά και τα αγγεία· αποτελεί επίσης βασικό συστατικό των κυτταρικών μεμβρανών.

Όταν ένα καρκινικό κύτταρο αποσπάται από τον αρχικό όγκο και προσπαθεί να ταξιδέψει μέσω του αίματος ή της λέμφου για να εγκατασταθεί σε άλλο σημείο του σώματος, χρειάζεται μεγάλες ποσότητες χοληστερόλης για να επιβιώσει και να δημιουργήσει νέα εστία καρκίνου. Αν η πρόσβαση σε αυτήν περιοριστεί, η διαδικασία της μετάστασης γίνεται πιο δύσκολη.

Πώς φαίνεται να δρα η σιλδεναφίλη

Το Viagra δρα αναστέλλοντας ένα ένζυμο που ονομάζεται PDE5. Η αναστολή αυτού του ενζύμου αυξάνει τα επίπεδα ενός μορίου που λέγεται cGMP, το οποίο χαλαρώνει τα αιμοφόρα αγγεία και βελτιώνει τη ροή του αίματος – ο μηχανισμός που εξηγεί και τη χρήση του φαρμάκου στη στυτική δυσλειτουργία.

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, το cGMP φαίνεται να συνδέεται και με μια πρωτεΐνη που μεταφέρει τη χοληστερόλη μέσα στα κύτταρα. Με αυτόν τον τρόπο, μικρότερη ποσότητα χοληστερόλης παραμένει διαθέσιμη για τα καρκινικά κύτταρα, τα οποία φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε αυτή την έλλειψη όταν προσπαθούν να εξαπλωθούν.

Τι συμβαίνει όταν συνδυάζεται με στατίνες

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τι συμβαίνει όταν φάρμακα όπως το Viagra συνδυάζονται με στατίνες, δηλαδή φάρμακα που χρησιμοποιούνται ευρέως για τη μείωση της χοληστερόλης.

Η υπόθεση είναι ότι οι δύο κατηγορίες φαρμάκων μπορεί να λειτουργούν συμπληρωματικά: οι στατίνες μειώνουν την παραγωγή νέας χοληστερόλης, ενώ η σιλδεναφίλη περιορίζει τη χρήση της χοληστερόλης που ήδη υπάρχει μέσα στα κύτταρα. Έτσι, τα καρκινικά κύτταρα ενδέχεται να βρίσκονται υπό ακόμη μεγαλύτερη πίεση, γεγονός που θα μπορούσε να δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη δημιουργία μεταστάσεων.

Τα στοιχεία της μελέτης

Η έρευνα βασίστηκε σε διαφορετικές πηγές δεδομένων. Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν πειράματα σε καρκινικά κύτταρα που προέρχονταν από ανθρώπους, χρησιμοποίησαν μοντέλα καρκίνου σε ποντίκια και ανέλυσαν περίπου 20 χρόνια ιατρικών δεδομένων από σχεδόν 5 εκατομμύρια ασφαλισμένους του ισραηλινού οργανισμού υγείας Clalit.

Η ανάλυση έδειξε ότι οι καρκινοπαθείς που λάμβαναν σιλδεναφίλη εμφάνιζαν καλύτερη επιβίωση σε σύγκριση με όσους δεν τη λάμβαναν, ιδιαίτερα όταν το φάρμακο συνδυαζόταν με στατίνες. Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι αυτή η συσχέτιση δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι η σιλδεναφίλη προκαλεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Για να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, απαιτούνται κλινικές δοκιμές που θα εξετάσουν άμεσα την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια αυτής της προσέγγισης.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι ανακάλυψαν έναν νέο βιολογικό μηχανισμό που συνδέει το μόριο cGMP με τον τρόπο που ρυθμίζεται η χοληστερόλη μέσα στα κύτταρα. Η παρέμβαση σε αυτόν τον μηχανισμό φαίνεται να επηρεάζει την ικανότητα των καρκινικών κυττάρων να σχηματίζουν μεταστάσεις.

Παράλληλα, η μελέτη υπογραμμίζει ότι η πορεία του καρκίνου δεν καθορίζεται μόνο από τις μεταλλάξεις των καρκινικών κυττάρων, αλλά και από τη συνολική μεταβολική κατάσταση του ασθενούς και από άλλα φάρμακα που μπορεί να λαμβάνει για διαφορετικές παθήσεις.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι, στο μέλλον, η εξατομίκευση της θεραπείας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τον όγκο, αλλά ολόκληρο τον οργανισμό του ασθενούς. Η πιθανότητα να αξιοποιηθούν ήδη εγκεκριμένα και ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα, όπως η σιλδεναφίλη και οι στατίνες, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα προοπτική που αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω.