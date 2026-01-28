Βίαιο περιστατικό στη Νάπολη: Οπαδοί μαχαίρωσαν φιλάθλους της Τσέλσι (video)

Συναγερμός στην Ιταλία. Οι οπαδοί της Τσέλσι κατέκλυσαν την πρωτεύουσα του ιταλικού νότου, Νάπολη, όμως η κατάσταση ξέφυγε.

Το βράδυ της Τρίτης (27/01), ενώ μία παρέα Άγγλων φιλάθλων κατευθυνόταν σε μπαρ της περιοχής, δέχθηκε αναίτια επίθεση από περίπου 25 οπαδούς της Νάπολι, οι οποίοι κρατούσαν μαχαίρια.

Δύο οπαδοί της Τσέλσι δέχθηκαν επίθεση με αιχμηρά αντικείμενα και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής. Ευτυχώς βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Ένας εκ των θυμάτων της επίθεσης δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφία, στην οποία φαίνονται τα χέρια του γεμάτα αίμα. Άλλος οπαδός της Τσέλσι ανέφερε πως ομάδα από Λονδρέζους φιλάθλους δέχθηκε επίθεση με μαχαίρια, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί ακόμα αν πρόκειται για το ίδιο, ή για άλλο περιστατικό.

Η ανάρτηση του φιλάθλου που δέχθηκε την επίθεση

Το θύμα της επίθεσης περιέγραψε όσα έζησε, δηλώνοντας σοκαρισμένος από τη βιαιότητα των Ιταλών χούλιγκαν.

«Πηγαίναμε απλώς σε άλλο μπαρ και ξαφνικά 25 ultras της Νάπολι με μαχαίρια άρχισαν να μας κυνηγούν. Μαχαίρωσαν έναν φίλο μου. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά».

Αργότερα, ενημέρωσε πως έφυγε από το νοσοκομείο με εξιτήριο.

Two Chelsea fans 'stabbed' in Naples after being 'chased by 25 ultras', with one victim sharing picture of his blood-soaked hand as club warn supporters to take extreme caution https://t.co/GKPVtahoae — Daily Mail Sport (@MailSport) January 28, 2026

«Ακραία προσοχή» ζήτησε η Τσέλσι από τους φιλάθλους της

Η Τσέλσι επιβεβαίωσε το γεγονός εκδίδοντας επίσημη ανακοίνωση και κάλεσε τους οπαδούς της, που ακολούθησαν την ομάδα στην Ιταλία να επιδείξουν «ακραία προσοχή» κατά την παραμονή τους στη Νάπολη. Οι τοπικές Αρχές δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα επίσημα.

Όπως είναι λογικό, το κλίμα είναι ιδιαίτερα βεβαρυμένο, μετά από τα πολύ σοβαρά γεγονότα της Τρίτης (27/01). Υπενθυμίζουμε, πως οι δύο ομάδες είναι προγραμματισμένες να αναμετρηθούν το βράδυ της Τετάρτης (28/01, 22:00), στο γήπεδο «Ντιέγκο Μαραντόνα» για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.