«Βιαιόμετρο»: Το νέο όπλο κατά της έμφυλης βίας στους χώρους δουλειάς

Το «βιαιόμετρο», το νέο εργαλείο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για τον εντοπισμό και την πρόληψη της έμφυλης βίας στην εργασία, παρουσίασε η ΓΣΕΕ με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Την ίδια ώρα, η ΑΔΕΔΥ καλεί σε συγκέντρωση στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία προς το Σύνταγμα.

Το «βιαιόμετρο» λειτουργεί ως πρακτικός οδηγός: βοηθά να αναγνωρίζονται έγκαιρα τα σημάδια βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου στον χώρο εργασίας, πριν αυτά κλιμακωθούν ακόμη και σε σεξουαλική επίθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕΔΥ, παρά τις κοινωνικές κατακτήσεις, η πραγματικότητα παραμένει ζοφερή για εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο:

Κάθε 10 λεπτά μια γυναίκα δολοφονείται από σύντροφο ή μέλος της οικογένειάς της.

Σχεδόν 1 στις 3 έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία.

1 στις 3 έχει βιώσει σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας.

1 στις 5 έχει πέσει θύμα παρενοχλητικής παρακολούθησης.

Η οικονομική βία στο κάδρο

Τα συνδικάτα εντάσσουν στα περιστατικά κακοποίησης και την οικονομική βία. Όπως τονίζει η ΓΣΕΕ, στην Ελλάδα αυτή «εμπεδώθηκε» τα χρόνια των μνημονίων και συνεχίζεται μέσα από την κρίση του κόστους ζωής, την απορρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας και την εργοδοτική αυθαιρεσία, συνθήκες που ενισχύουν τα στερεότυπα γύρω από τον ρόλο των φύλων.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ υπενθυμίζει ότι χιλιάδες γυναίκες ζητούν κάθε χρόνο βοήθεια από τη γραμμή SOS 15900, τα συμβουλευτικά κέντρα και τους ξενώνες φιλοξενίας. Παρόλα αυτά, οι δομές αυτές εξακολουθούν να λειτουργούν σε «δοκιμαστικό» καθεστώς, με εργαζόμενους σε χρόνια εργασιακή ανασφάλεια.

Οι ενστάσεις των συνδικάτων προς την κυβέρνηση

Με κοινή τους επιστολή προς τα υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Συνοχής, τα συνδικάτα εκφράζουν έντονη ανησυχία για: