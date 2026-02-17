Βιάννος: Ενώπιον ανακριτή ο αδελφοκτόνος - «Αυτός μούγκριζε και εγώ τον χτυπούσα αλύπητα»

Οδηγείται σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, ενώπιον του ανακριτή ο 64χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 67χρονο αδελφό του μέσα στο πατρικό τους σπίτι, στο χωριό Μάρθα Βιάννου, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η αιματηρή οικογενειακή τραγωδία και να απαντήσει στα ερωτήματα των δικαστικών αρχών σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στη δολοφονία.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στην προανακριτική του απολογία, η συμπλοκή ξεκίνησε όταν, όπως ισχυρίστηκε, ο 67χρονος τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο. Ο ίδιος ανέφερε ότι αντέδρασε βίαια, χτυπώντας τον αδελφό του επανειλημμένα με γροθιές και κλωτσιές, ενώ στη συνέχεια άρπαξε μαχαίρι που βρισκόταν πάνω στο τραπέζι και τον τραυμάτισε στον λαιμό, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Τι κατέθεσε ο δράστης

Σύμφωνα με το Cretalive, ο 64χρονος αναφέρει ότι με το θύμα είχαν τσακωθεί στο παρελθόν, επειδή ο τελευταίος του είχε σπάσει το αυτοκίνητο, αλλά για χατίρι του συγχωρεμένου τους πατέρα τον αθώωσε.

Το βράδυ του Σαββάτου παρεξηγήθηκαν για τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Ο 64χρονος έψαχνε τον διακόπτη του αγροτικού, δεν τον έβρισκε και θεώρησε ότι τον είχε πάρει ο μεγάλος του αδελφός. Η διαφωνία εξελίχθηκε ως εξής: «Τα πήρες; Δεν τα πήρα. Δώσε μου τον διακόπτη. Δεν τον έχω.»

Σύμφωνα με την προανακριτική απολογία, το θύμα του έριξε μια μπουνιά στο πρόσωπο και τότε απασφάλισε, καθώς «πείραξε» τον εγωισμό του: «Εγώ είμαι πιο δυνατός και τον χτύπησα πολύ δυνατά. Τι να έκανα και εγώ. Τον έβαλα κάτω και του έριξα πολλές μπουνιές και κλωτσιές. Τελευταία βρήκα και ένα μαχαίρι που ήταν πάνω στο τραπέζι και του το έριξα στο λάρυγγα. Τον τελείωσα με το μαχαίρι. Του έριξα πολλές μπουνιές αλλά τον τελείωσα με το μαχαίρι στο λάρυγγα. Σαν τον χοίρο όταν τον σφάζουνε.»

«Τον άρχισα στις μπουνιές και στις κλωτσιές και αυτός μούγκριζε και εγώ τον χτύπαγα αλύπητα με τις αρβύλες. Αφού γέμισαν με αίμα οι αρβύλες και αυτός δεν μου έδινε το κλειδί… Δεν μπορείς να προσβάλεις έτσι τον Μ. Στην κοιλιά τον κάρφωσα στο τέλος για να αφήσω το μαχαίρι.»