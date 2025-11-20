Βίκυ Κάβουρα: «Το κοριτσάκι μου βαριέται τη μαμά και το σπίτι, είμαι στη φάση της απελευθέρωσης»

Η Βίκυ Κάβουρα ήταν καλεσμένη στο “Happy day” και μίλησε για τη νέα σελίδα που γύρισε στη ζωή της από τη στιγμή που η 16 μηνών κόρη της πήγε στο νηπιαγωγείο και εκείνη επιστρέφει σιγά - σιγά στην παλιά της ζωή καθώς της είχε λείψει και ο εαυτός της. «Μας είχαν πει ότι το πρώτο διάστημα που θα πήγαινε στο νηπιαγωγείο θα ήταν άσχημα. Την πρώτη μέρα εγώ πέρασα δύσκολα, η μικρή είπε μια φορά “μαμά”, τώρα δα είναι: “γεια, έλα, έφυγες”. Έχει τη φίλη της τη Μάγια και περνάνε καλά. Φτιάχνουν κέικ και φαγητά χωρίς ζάχαρη κι αλάτι, κάνουν διάφορα πραγματάκια.

«Μου είχε λείψει πολύ ο εαυτός μου»

Είμαι στη φάση της απελευθέρωσης. Δόξα τω Θεώ, το κοριτσάκι μου μού δίνει το δικαίωμα να επιστρέψω στην κανονικότητά μου και στη ζωή μου. Γύρω στον 7ο ή 8ο μήνα, που άρχισε να αλληλεπιδρά και να νιώθω πως θα αρχίσει να μιλάει, ήθελα να είμαι εκεί και αποφάσισα να μείνω λίγο παραπάνω μαζί της.

Τώρα που είναι 16 μηνών άρχισε να βαριέται τη μαμά, να βαριέται στο σπίτι, να βαριέται να κάνουμε πράγματα μαζί και ένιωθα ότι ήθελε κάτι άλλο. Υπάρχει μια ροή που με πήγε από μόνη της στο να την πάω στο σχολείο. Έτσι, μου δίνει και μένα περισσότερο χρόνο με τον εαυτό μου και ο εαυτός μου μού είχε λείψει, πολύ.

«Είναι ένα πάρα πολύ ζωηρό παιδί»

Ο άντρας μου με παρακινούσε να επιστρέψω στην κανονικότητα μου, γιατί με αγαπάει, αλλά πρακτικά δεν γινόταν αν δεν πάει η μικρή σχολείο. Ο Γιώργος φοβόταν περισσότερο το σχολείο λόγω των ιώσεων, αλλά τώρα συμφωνεί ότι ήταν η σωστή στιγμή να πάει.

Η μικρή μιλάει αρκετά, προσπαθώ να καταλάβω τι λέει και καταλαβαίνω σε μεγάλο βαθμό αυτά που λέει. Είναι στη φάση που θέλει να τα εξερευνήσει όλα. Είναι ένα πάρα πολύ ζωηρό παιδί, μας το λένε και οι δασκάλες, και πολύ τρυφερή».