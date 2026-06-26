Με συγκίνηση αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό η Βίκυ Παγιατάκη, η οποία εμφανίστηκε για τελευταία φορά τη φετινή σεζόν στο Buongiorno, καθώς η πρωινή εκπομπή του Mega ολοκλήρωσε τον κύκλο της για το καλοκαίρι.

«Ευχαριστώ τη Φαίη και το Mega»

Μετά την ολοκλήρωση των αστρολογικών της προβλέψεων, η Βίκυ Παγιατάκη ευχαρίστησε τη Φαίη Σκορδά, τους συνεργάτες της εκπομπής και το Mega για τη συνεργασία τους.

«Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Θα ευχαριστήσω τη Φαίη Σκορδά και όλους μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Θα ευχαριστήσω και το Mega για τα πέντε τελευταία υπέροχα χρόνια που πέρασα καλά και πληρώθηκα κανονικά. Από το προηγούμενο Mega έχασα πάρα πολλά, αλλά δεν με νοιάζουν τα χρήματα», είπε χαρακτηριστικά.

Το «Arrivederci» και η αγκαλιά με τη Φαίη Σκορδά

Εμφανώς συγκινημένη, η αστρολόγος ολοκλήρωσε τον αποχαιρετισμό της λέγοντας:

«Arrivederci, όχι αντίο».

Η Φαίη Σκορδά την ευχαρίστησε θερμά για τη συνεργασία τους, ευχόμενη καλό καλοκαίρι και ανανεώνοντας, ουσιαστικά, το ραντεβού τους για το μέλλον.

«Σ' ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένη μου. Καλό καλοκαίρι! Ένα ήρεμο και χαρούμενο καλοκαίρι να έχεις», είπε η παρουσιάστρια κλείνοντας τη συγκινητική στιγμή.