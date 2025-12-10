ΒΙΚΟΣ & THE MAPPES SHOW: Μαζί για να χαρίσουν όσο περισσότερα παιδικά χαμόγελα

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι η προσφορά βρίσκεται στον πυρήνα της εταιρικής του ταυτότητας. Από τις 19 έως τις 21 Δεκεμβρίου, ενώνει δυνάμεις με τον 104.6 My Radio και τον Ραδιομαραθώνιο του “THE MAPPES SHOW”, στηρίζοντας τη συγκέντρωση χρημάτων για το Make-A-Wish, με στόχο να φωτιστούν όσο το δυνατόν περισσότερες παιδικές ευχές.

Οι “THE MAPPES”, σε full festive mode και λίγο πριν τα Χριστούγεννα, θα εκπέμπουν ζωντανά και ασταμάτητα, 24 ώρες το 24ωρο, από το Ζάππειο και το στούντιο. Σε ένα σκηνικό που θυμίζει πραγματικό live party, με μουσική, ρυθμό, θετική ενέργεια και συμμετοχή του κόσμου, οι “THE MAPPES” και το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας προσκαλούν να γίνουμε μέρος μιας πρωτοβουλίας που χαρίζει χαμόγελα στα παιδικά πρόσωπα.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ είναι εκεί όπου η ροή της ζωής συναντά την προσφορά.



Λίγα λόγια για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Από το 1990, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. διαμορφώνει το μέλλον του φυσικού μεταλλικού νερού και των αναψυκτικών στην Ελλάδα. Με 7 πηγές νερού, 4 υπερσύγχρονα εργοστάσια και δυναμικότητα παραγωγής 677.700 φιαλών/ώρα, η εταιρεία συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία για να προσφέρει κορυφαίας ποιότητας προϊόντα. Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προερχόμενο από την προστατευόμενη περιοχή NATURA, είναι η #1 επιλογή στην ελληνική αγορά. Δίπλα του, τα φυσικά μεταλλικά νερά ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ, ΙΡΙΣ, και το premium μ. Artisan, καλύπτουν κάθε ανάγκη των καταναλωτών που αναζητούν αγνότητα και εξαιρετική ποιότητα. Πιστή στη δέσμευσή της για ποιότητα, καινοτομία και βιωσιμότητα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων συνεχίζει να ηγείται, διατηρώντας τη φύση και την υγεία στο επίκεντρο κάθε της δραστηριότητας. Από το 2024, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, η εταιρεία υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους 62,8 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».