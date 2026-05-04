Βίκτωρας Γιαννικόπουλος: Το «παιδί θαύμα» της NASA που «παίζει στα δάχτυλα» την κβαντική φυσική

Τον... 15χρονο επιστήμονα Βίκτωρα Γιαννικόπουλο φιλοξένησε σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, η εκπομπή Action ΤΩΡΑ και η αλήθεια είναι ότι άφησε τους πάντες με το στόμα ανοιχτό, με την αξιοσύνη και τη σοβαρότητα που απέπνεε.

Ο Βίκτωρας από πολύ μικρός κατάλαβε την αγάπη του στις θετικές επιστήμες και συμμετείχε σε πολλούς διαγωνισμούς, ήδη από την ηλικία των 13 ετών, τους οποίους κέρδισε, αποσπώντας αναγνώριση.

Στην αρχή της συνέντευξης στο Action24, όταν κλήθηκε από τη δημοσιογράφο Ντόρα Κουτροκόη να εξηγήσει τι είναι η Κβαντική Φυσική, που είναι και το αντικείμενό του, εκείνος λέει:

«Ένας τομέας της Φυσικής είναι η Κβαντική, που ασχολείται με τον μικρόκοσμο, δηλαδή τα άτομα, τα σωματίδια και όχι με τα καθημερινά πράγματα που ασχολείται η Φυσική», λέει ο ίδιος. Και συμπληρώνει: «Έτσι ασχολήθηκα κι εγώ με αυτή την εργασία στο Βαλκανικό Σχολείο (Βαλκανικό Θερινό Σχολείο Φυσικής στη Θεσσαλονίκη) και πρόκειται στην ουσία για μία αποστολή μαζί με τη NASA, την οποία σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε μέχρι περίπου το 2035».

Για τη συνεργασία με τη NASA αναφέρει: «Είχα καταθέσει την ιδέα και τη δέχτηκαν κι έτσι είμαστε σε μια επικοινωνία για την υλοποίηση αυτής της ιδέας».

Ερωτηθείς για το τι σχεδιάζει περιέγραψε με αφοπλιστική απλότητα αλλά με απόλυτη επιστημονική επάρκεια: «Είναι μια αποστολή συνέχεια των αποστολών Voyager, με πολύ καλύτερη τεχνολογία με σκοπό να φτάσουμε την περιοχή που βρίσκονται τώρα τα Voyager που ονομάζεται Διαστρικός Χώρος κι έτσι να καταφέρουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα όπως τον αστερισμό της καμηλοπάρδαλης».

«Οι γονείς μου ήταν εκεί να με βοηθήσουν στα δύσκολα και στα εύκολα»

Ο Βίκτωρας μίλησε με λόγια αγάπης για τους γονείς του, στους οποίους, όπως είπε, χρωστάει το ότι ασχολείται με αυτά τα θέματα. «Μου διάβαζαν από πολύ μικρή ηλικία για τα αστέρια και αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Ήταν εκεί για να με βοηθήσουν στα δύσκολα και τα εύκολα». Όσον αφορά τη «διαφορετική» καθημερινότητά του σε σχέση με τους συνομίληκούς του, είπε ότι όταν γυρνάει από το σχολείο και αφού τελειώσει με τις υποχρεώσεις του, αφιερώνει χρόνο και στην παρουσίαση που έχει να ετοιμάσει αλλά και στη συνεργασία που έχει με τη NASA.

«Είχα άγχος στην αρχή, αλλά στη συνέχεια κατάλαβα ότι είναι αυτό που μου ταιριάζει και όταν είσαι πιο χαλαρός τότε τα πράγματα κυλάνε πιο εύκολα», σημειώνει.

Τα όνειρα

«Θα ήθελα να συνδυάσω την Ιατρική, που είναι κάτι που αγαπώ με την Αστροφυσική και να καταφέρω να ενώσω αυτά τα δύο επαγγέλματα σε κάτι που να τα συνδυάζει γιατί το μέλλον με την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο συνδυασμός αυτών των δύο», λέει.

«Η Ελλάδα αν και είναι μια όμορφη χώρα, δεν μπορεί...»

Αίσθηση προκαλεί η πολύ ώριμη και δυστυχώς εύστοχη απάντηση του 15χρονου στην ερώτηση του δημοσιογράφου Γιώργου Γρηγοριάδη «ο Βίκτωρας στα 18 του πού φαντάζεται τη ζωή του, εντός ή εκτός Ελλάδας».

«Η Ελλάδα αν και είναι μια πολύ ωραία χώρα, δε νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει ακαδημαϊκά αυτά που μπορούν να προσφέρουν η Αγγλία ή η Αμερική. Πρέπει η Ελλάδα να ενισχύσει την εκπαίδευση γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω την ώρα που οι άλλες χώρες μπορεί να σε εξελίξουν δέκα φορές περισσότερο σε σχέση με την Ελλάδα».

Βίκτωρα, κάθε επιτυχία αγόρι μου, μη σταματάς πουθενά, το μέλλον σου ανήκει!