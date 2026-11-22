Μια απρόσμενη εμφάνιση στο «The Voice» έκανε η Βικτώρια Δέλλα, το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, όταν συνδέθηκε μέσω βιντεοκλήσης με το πλατό του μουσικού διαγωνισμού για να στηρίξει τη φίλη της, Ραφαέλα.

Η 18χρονη κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Κύπρο, όπου σπουδάζει Ιατρική, και δεν μπορούσε να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια της φίλης της.

«Μακάρι να ήμουν εκεί μαζί σας»

Μετά την ολοκλήρωση της ερμηνείας της Ραφαέλας, η κάμερα στράφηκε στα παρασκήνια, όπου βρίσκονταν τα αγαπημένα της πρόσωπα. Εκεί, ο Γιώργος Λιανός αποκάλυψε ότι ανάμεσά τους, έστω και από απόσταση, ήταν και η Βικτώρια Δέλλα.

«Βικτώρια Δέλλα τι δουλειά έχεις εδώ και γιατί παρακολουθείς τη φίλη σου μέσω βιντεοκλήσης και δεν είσαι εδώ;», τη ρώτησε ο παρουσιαστής.

«Μακάρι να ήμουν εκεί μαζί σας, αλλά είμαι στην Κύπρο, και ήθελα πάρα πολύ να θαυμάσω τη φίλη μου, γιατί πραγματικά το αξίζει να είναι εκεί», απάντησε η 18χρονη.

Η επιλογή της Ραφαέλας στο «The Voice»

Η εμφάνιση της Ραφαέλας κέρδισε το ενδιαφέρον των coaches, με την Πάολα να δηλώνει εντυπωσιασμένη από την παρουσία της και να την αποκαλεί «νεράιδα».

Τελικά, η νεαρή διαγωνιζόμενη αποφάσισε να συνεχίσει την πορεία της στο μουσικό παιχνίδι με την ομάδα του Χρήστου Μάστορα.

Η επιλογή της προκάλεσε τον ενθουσιασμό του τραγουδιστή, ο οποίος σηκώθηκε από τη θέση του και άρχισε να πανηγυρίζει.