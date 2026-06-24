Η ζωή αλλάζει απότομα όταν χάνεις έναν άνθρωπο που υπήρξε ολόκληρος ο κόσμος σου. Για τη Βικτώρια Δέλλα, οι τελευταίοι μήνες ήταν από τους πιο δύσκολους της ζωής της, καθώς κλήθηκε να διαχειριστεί την απώλεια της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα, μιας γυναίκας που αποτελούσε το μεγαλύτερο στήριγμα και σημείο αναφοράς της.

Παρά το βαρύ πένθος που εξακολουθεί να τη συνοδεύει, η 18χρονη δείχνει αποφασισμένη να κοιτάξει μπροστά και να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στη ζωή της, κρατώντας πάντα μέσα της τις αξίες και τη δύναμη που της κληροδότησε η μητέρα της.

Το όνειρο της Ιατρικής γίνεται πραγματικότητα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Βικτώρια Δέλλα ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Κύπρο προκειμένου να ξεκινήσει τις πανεπιστημιακές της σπουδές. Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα φέρεται να έχει επιλέξει να ακολουθήσει τον δρόμο της Ιατρικής, έναν στόχο που επιθυμούσε εδώ και χρόνια να κατακτήσει.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη νεαρή κοπέλα, η οποία καλείται να χτίσει το μέλλον της σε μια περίοδο όπου η απουσία της μητέρας της παραμένει έντονη και καθημερινή.

Η Κύπρος αποτελεί τα τελευταία χρόνια έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για Έλληνες φοιτητές, ιδιαίτερα για όσους επιλέγουν σπουδές στον χώρο της Υγείας, προσφέροντας ένα περιβάλλον που συνδυάζει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης με σχετική εγγύτητα στην Ελλάδα.

Ο Τραϊανός Δέλλας στο πλευρό της σε κάθε βήμα

Σε αυτή τη νέα διαδρομή, σταθερό στήριγμα για τη Βικτώρια παραμένει ο πατέρας της, Τραϊανός Δέλλας. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και προπονητής βρίσκεται διαρκώς δίπλα στην κόρη του, προσπαθώντας να της προσφέρει ασφάλεια και δύναμη σε μια τόσο απαιτητική περίοδο της ζωής της.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, εξετάζει το ενδεχόμενο να περνά περισσότερο χρόνο στην Κύπρο, ώστε να βρίσκεται κοντά της κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της νέας της ζωής.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η οικογένεια διατηρεί δεσμούς με το νησί, καθώς πρόσωπα του στενού τους περιβάλλοντος βρίσκονται ήδη εκεί, κάτι που αναμένεται να βοηθήσει τη Βικτώρια να προσαρμοστεί πιο εύκολα στη νέα καθημερινότητα.

Η νεαρή κοπέλα συγκίνησε το πανελλήνιο με την αξιοπρέπεια και τη δύναμη που επέδειξε μετά την απώλεια της μητέρας της. Τα λόγια με τα οποία την αποχαιρέτησε, αλλά και η συγκλονιστική ανάρτησή της στα social media, φανέρωσαν τον βαθύ δεσμό που τις ένωνε.

Σήμερα, λίγες εβδομάδες μετά το πιο δύσκολο «αντίο» της ζωής της, η Βικτώρια Δέλλα επιχειρεί να κάνει το πρώτο βήμα προς το μέλλον. Ένα βήμα που, όπως όλα δείχνουν, θα έχει τη σφραγίδα της δύναμης, της αξιοπρέπειας και της αγάπης που της δίδαξε η Γωγώ Μαστροκώστα.