LIFE Γωγώ Μαστροκώστα Showbiz

Βικτώρια Δέλλα: Πρώτη ανάρτηση μετά το θάνατο της μητέρας της - Το σπαρακτικό τραγούδι της Κελεκίδου

Η αγαπημένη φίλη της Γωγώς Μαστροκώστα, Κέλλυ Κελεκίδου, ερμηνεύει ένα τραγούδι αφιερωμένο σε εκείνη...

φωτογραφίες instagram
φωτογραφίες instagram
Φωτεινή Λασπά avatar
Φωτεινή Λασπά

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Λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο της μητέρας της Γωγώς Μαστροκώστα, η Βικτώρια Δέλλα έκανε την πρώτη της ανάρτηση νιώθοντας την ανάγκη να τιμήσει με τον δικό της τρόπο τη μνήμη της, μιας και ο αγαπημένος της άνθρωπος δεν φεύγει στιγμή από το μυαλό της.

Με ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, πόσταρε το τραγούδι «Καλέ μου άγγελε» της Κέλλυς Κελεκίδου, σε μουσική του Γιώργου Μουκίδη.

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Το τραγούδι αυτό - που ερμηνεύει η αδελφική της φίλη Κέλλυ Κελεκίδου - γράφτηκε για τη Γωγώ Μαστροκώστα, γυρίστηκε στο Μεσολόγγι και οι στίχοι μιλούν για την απώλεια, την αγάπη που δεν χάνεται και τις αναμνήσεις που παραμένουν ζωντανές στον χρόνο.

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