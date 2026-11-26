Τη θέση της απέναντι στο σημερινό τηλεοπτικό τοπίο εξέφρασε η Βίκυ Χατζηβασιλείου, η οποία παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, απαντώντας μεταξύ άλλων στα σενάρια που τη θέλουν να βρίσκεται σε συζητήσεις με τη δημόσια τηλεόραση.

«Δεν συζητάω με την ΕΡΤ, όχι», ξεκαθάρισε η παρουσιάστρια, διαψεύδοντας τις σχετικές πληροφορίες.

Όσο για το ενδεχόμενο επιστροφής της στη μικρή οθόνη, η ίδια δεν έκρυψε την ενόχλησή της για το κλίμα που επικρατεί σήμερα στον χώρο της τηλεόρασης.

«Την τηλεόραση τη βλέπω σήμερα με την τοξικότητα που υπάρχει. Με αυτή την τοξικότητα, όμως, δεν θα ήθελα να επιστρέψω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οι εντάσεις στις εκπομπές μπορούν να αποφευχθούν»

Στις δηλώσεις της, που προβλήθηκαν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», η Βίκυ Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε και στις συγκρούσεις μεταξύ τηλεοπτικών συνεργατών, εκφράζοντας την άποψη ότι οι αντιπαραθέσεις δεν είναι αναπόφευκτες, αλλά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη στάση των εμπλεκόμενων προσώπων.

«Πιστεύω ότι οι εντάσεις στις εκπομπές μπορούν να αποφευχθούν. Όταν θέλεις να μαλώσεις, θα βρεις 1000 λόγους για να μαλώσεις. Όταν δεν θέλεις να συγκρουστείς, θα βρεις 1000 λόγους για να μην το κάνεις», σημείωσε.

Ανατρέχοντας στη δική της τηλεοπτική διαδρομή, η παρουσιάστρια μίλησε για τις σχέσεις που είχε αναπτύξει με τους συνεργάτες της, υπογραμμίζοντας ότι κάθε ομάδα μπορεί να διαμορφώσει τις δικές της συνθήκες εργασίας, ανεξάρτητα από το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στον χώρο.

«Είχα ένα εξαιρετικό κλίμα στην ομάδα μου. Ο καθένας στον χώρο του δημιουργεί το δικό του μικρό κλίμα, δεν σημαίνει ότι το γενικότερο κλίμα της τηλεόρασης μπορεί να καπελώσει το μικρό κλίμα κάθε ομάδας που λειτουργεί υπό άλλες συνθήκες δικές της», κατέληξε.