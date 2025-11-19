Βίκυ Καγιά: «Τηλεοπτικά δεν θα με δείτε κάπου, εγώ τα πισωγυρίσματα γενικά δεν τα πολυακούω»

Η Βίκυ Καγιά παρουσίασε μια ολοκληρωμένη συλλογή ρούχων και η κάμερα του “Happy day” ήταν εκεί για να μιλήσει μαζί της για την καθημερινότητά της εκτός TV. «Γυμνάζομαι και τώρα πια γυμνάζομαι για καθημερινά. Θέλω να ξέρετε ότι πηγαίνω κάθε μέρα πιλάτες για να στέκω με όρθια. Μεγάλωσα, είμαι 47 ετών! Πήγαινα δύο φορές την εβδομάδα και δεν έφτανε και πήγα κάθε μέρα. Κάπως κύρτωσα, κάπως τα κόκαλά μου τρίζουν, πήγα κι εγώ να φροντίσω τον εαυτό μου».

«Όταν κλείνω κύκλους, το ξεπερνάω»

Το μοντέλο αναφέρθηκε και στις δύο παραγωγές που παρουσίαζε στο STAR, το “GNTM” και το “Shopping Star”. «Το “GNTM” αληθινά δεν το έχω δει καθόλου. Είναι η μέρα, είναι η ώρα, δεν ξέρω, δεν έχει συμβεί. Χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι και δεν υπάρχει τίποτα από πίσω. Δεν το έχω δει. Δεν μου λείπει, γιατί όταν κλείνω κύκλους στη ζωή μου από πράγματα που έχω αγαπήσει πάρα πολύ, με πάθος, με πάρα πολύ μεράκι και προσήλωση, το ξεπερνάω, το αφήνω.

Αλλά χαίρομαι που υπάρχει και χαίρομαι που πάει μια χαρά και χαίρομαι που όλοι είναι στη θέση τους κι όπως πρέπει. Με τους κριτές που έχουμε μια ωραία σύνδεση έχω κρατήσει επαφή. Και ο κύκλος του “Shopping Star” έκλεισε για μένα. Δηλαδή άφησα και τα δύο φορμάτ και προχώρησα τη ζωή μου αλλιώς. Εγώ τα πισωγυρίσματα γενικά δεν τα πολυακούω. Τηλεοπτικά δεν θα με δείτε κάπου και δεν με πειράζει κιόλας και δεν πειράζει γενικά».

«Εύχομαι να τελειώσουν όλα ομαλά»

Η Καγιά αναφέρθηκε και στη δικαστική διαμάχη της Ηλιάνας Παπαγεωργίου με την Έλενα Χριστοπούλου. «Δεν έχω γνώμη για το θέμα. Εύχομαι να τελειώσουν όλα ομαλά. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Δεν έχουμε επαφές, οπότε δεν ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί».