Βίκυ Κάβουρα: «Η κόρη μου είναι κολλημένη με τον Άγιο Παΐσιο, κάθε βράδυ τον βλέπει στην τηλεόραση»

Η Βίκυ Κάβουρα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το πρωινό» και μίλησε για το πόσο άλλαξε τη ζωή της ο ερχομός της κόρης της, αλλά και την επιστροφή της στη δουλειά που δεν ήθελε να αφήσει επειδή έγινε μάνα! «Δεν είμαι άνθρωπος που μπορώ να κάτσω στο σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνέχεια έλεγα άλλους δύο μήνες με χρειάζεται η κόρη μου. Το μωρό είναι 1,5 χρόνων, 20 μηνών. Τώρα που ξεπετάχτηκε, ξεκινήσαμε και το σχολείο... Την πάω παιδικό σταθμό. Από τον Οκτώβριο ξεκίνησε και είναι πολύ χαρούμενη κι αυτή κι εμείς. Λύθησε η γλώσσα της, περνάει καλά.

Έχω ρωτήσει και παιδοψυχολόγο, το έψαξα βαθιά, δεν είναι απαραίτητο να είναι η μαμά συνέχεια πάνω από το παιδί. Κι εγώ επειδή έχω δουλέψει πάρα πολύ στη ζωή μου, δεν ήθελα να αφήσω τα πάντα. Θα ήθελα κι άλλο παιδί, αλλά αυτά τα ξέρει ο Θεός. Όπως ούτε το πρώτο σκεφτόμασταν. Ό,τι φέρει ο Θεός. Εγώ θέλω μεγάλη οικογένεια. Και ο σύζυγος. Μου αρέσουν τα παιδάκια».

Η μικρή και ο Άγιος Παΐσιος

«Έχω πάρα πολύ καιρό να πάω Κυριακή να εκκλησιαστώ, πηγαίνουμε όμως πολύ συχνά σε ναούς, προσευχόμαστε και ηρεμούμε εκεί μέσα. Αυτό μας το έχει ξυπνήσει περισσότερο η μικρή, η οποία είναι κολλημένη με τον Άγιο Παΐσιο. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί θέλει τον Άγιο Παΐσιο στην τηλεόραση, έχουμε δει όλα τα αποσπάσματα από τη σειρά, μετά τον χαιρετάει, του λέει καληνύχτα και κοιμάται. Όλα σχεδόν σπίτια στην Ελλάδα έχουν εικόνες, δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε στο μέλλον».

Η γιορτή των ερωτευμένων

«Δεν κάνουμε τίποτα για του Αγίου Βαλεντίνου γιατί δεν αρέσει στον Γιώργο. Θα μου πάρει την επόμενη μέρα λουλούδια για να πάει κόντρα, αλλά κάτι είναι κι αυτό. Είμαστε 4 χρόνια μαζί. Θεωρώ ότι όταν κάτι είναι αληθινό, μέρα με τη μέρα μεγαλώνει. Αν δεν συμβαίνει αυτό και ρουτινιάζει, θέλει βοήθεια και αν… Το φυσιολογικό είναι να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα, ότι κι αν είναι αυτό αγάπη, έρωτας.

Εμείς περνάμε φάσεις μετά τον ερχομό της μικρής. Στην αρχή μου έκλεψε την προσοχή η μικρή, τώρα την έχει κλέψει στον Γιώργο και αισθάνομαι εγώ παραγκωνισμένη. Είναι ερωτική η σχέση τους, βλέπω πως τον φιλάει… Τον διεκδικούμε και οι δύο, είναι ξεκάθαρο από τώρα. Δεν ξέρω τι άλλο θα με βρει. Έρχεται στο κρεβάτι και κοιμάται, εγώ η μισή είμαι κάτω απ’ το κρεβάτι, με σπρώχνει με τα πόδια της. Θα ήθελε να με βάλει στην κούνια της.

Περνάμε κι εμείς οι γυναίκες φάσεις με τα ορμονικά μας, πέφτουμε σε ψιλοκαταθλιψούλες, αλλά το θέμα είναι να επιβιώνεις. Δεν είναι τίποτα εύκολο και πιστεύω ότι επειδή φαίνεται ότι κάτι είναι τέλειο, δεν υπάρχει τίποτα τέλειο. Υπάρχουν δυσκολίες σε όλες τις φάσεις και σε όλους τους ανθρώπους. Το θέμα είναι ο τρόπος που τις αντιμετωπίζουμε και να τις αντιμετωπίζουμε, να μην παραιτούμαστε».