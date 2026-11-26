Τηλεφωνική απάτη με βιντεοκλήση και φωνή που παρουσιάστηκε ως του γιου της δέχθηκε σήμερα η μητέρα της δημοσιογράφου στο Ναύπλιο Βίκυς Μίχου. Το περιστατικό περιέγραψε η ίδια η Μίχου σε δημόσια ανάρτηση και, όπως αναφέρει, ενημέρωσε αμέσως την Ασφάλεια Ναυπλίου.

Σύμφωνα με τη Μίχου, οι άγνωστοι δεν περιορίστηκαν σε ένα τηλεφώνημα, αλλά την πίεσαν με τρόπο που δεν της άφηνε χρόνο να σκεφτεί.

Διαβάστε περισσότερα για τους δράστες που ήξεραν ονόματα και καταστάσεις και έδωσαν στη μητέρα την εντύπωση ότι άκουγε ζωντανά τον γιό της να την παροτρύνει να δώσει τα χρήματα.